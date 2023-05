Vodilni kitajski epidemiolog Zhong Nanshan po poročanju državnih medijev pričakuje, da bodo do konca junija, ko bo val dosegel vrhunec, na Kitajskem vsak teden zabeležili približno 65 milijonov novih primerov okužbe. Zhongova trenutna ocena znaša približno 40 milijonov primerov na teden.

Strokovnjaki po navedbah dpa menijo, da se je med zadnjim valom decembra lani in januarja okužilo 80 do 90 odstotkov od približno 1,4 milijarde prebivalcev Kitajske, zdaj pa naj bi se stopnja odpornosti zmanjšala.

Uradnih podatkov o številu smrtnih primerov zaradi novega koronavirusa pozimi še ni. Po ocenah tujih strokovnjakov naj bi jih bilo približno milijon. Kitajske oblasti so v sredo preložile redno objavo podatkov o umrljivosti za četrto četrtletje leta 2022.

Kitajska je decembra po treh letih nenadoma opustila do takrat zelo strogo strategijo ničelne tolerance do covida-19, bolnišnice pa so bile na posledice slabo pripravljene. Tokrat po navedbah dpa ne gre pričakovati tako obsežnega vala okužb kot nazadnje, vendar zdravstvene oblasti opozarjajo, da so še posebej ogroženi starejši in kronični bolniki.

Trenutno na Kitajskem prevladuje različica omikron XXB, ki se širi hitreje in je bolj odporna na imunski odziv, toda pri samem poteku bolezni večjih sprememb ni. Strokovnjaki so dejali, da lahko tisti, ki so se okužili pozimi, v primeru ponovne okužbe pričakujejo blažje simptome.

Nekateri ob tem opozarjajo, da se kampanje cepljenja ne izvajajo več dovolj intenzivno. Dve cepivi, posebej zasnovani za boj proti različici XXB, sta bili odobreni, vendar ni jasno, kdaj bosta splošno dostopni.