Na lokalnih volitvah bo med drugim župane mest v nedeljo volilo nekaj več kot 36 milijonov Špancev, medtem ko bo na regionalnih volitvah glasovalo dobrih 18 milijonov ljudi. Regionalnih vlad in voditeljev ne bodo izbirali le v Andaluziji, Galiciji, Baskiji, Kataloniji ter Kastilji in Leonu, kjer bodo volili leta 2024.

Volitve so deležne velike pozornosti, saj bodo decembra v Španiji parlamentarne volitve, katerih izid zaenkrat velja za negotovega. Nedeljsko glasovanje naj bi bilo tako pomemben pokazatelj tega, ali je bolj verjetno, da bodo na oblasti ostali socialisti (PSOE) pod vodstvom premierja Pedra Sancheza ali pa se bo v vlado vrnila Ljudska stranka (PP), ki jo vodi Alberto Nunez Feijoo.

V 10 od 12 regij, v katerih bodo potekale volitve, trenutno vladajo socialisti - bodisi sami bodisi v koaliciji. Okrepljena zaradi skorajda ugasle stranke Ciudadanos (Državljani) Ljudska stranka verjame, da jim lahko prevzame šest regij, v Madridu pa okrepi svoj položaj.

Ankete ji še posebej dober rezultat napovedujejo v štirih regijah - La Rioji in Aragoniji na severu, Valenciji na vzhodu in Balearskih otokih. A v vseh bi za vladanje potrebovala podporo skrajno desne stranke Vox, s katero je že lani kot prvič dotlej oblikovala regionalno vlado v Kastilji in Leonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sam Vox naj bi na tokratnih volitvah še okrepil podporo, glede na javnomnenjske ankete na državni ravni pa je trenutno na tretjem mestu, za socialisti in Ljudsko stranko. Tej se konec leta zaenkrat obeta zmaga, a ne zadostna, da bi lahko vladala sama, partnerja pa bi tako lahko iskala prav v stranki Vox.

Njen vodja Santiago Abascal je skupno vlado strank v Kastilji in Leonu označil za »primer alternative, ki jo potrebuje Španija«. Stranka je sicer tam zmanjšala financiranje za sindikate, med drugim pa je razburila s predlogom, da bi morali zdravniki ženskam, ki bi želele splav, ponuditi 4D ultrazvok, da bi jih tako poskusili odvrniti od posega.

Čeprav sta PSOE in PP dolga leta sami krojili politično dogajanje v državi, sta se ob pojavu več novih strank obe morali zateči k iskanju zaveznikov. Trenutno manjšinsko vlado so socialisti oblikovali z več levimi strankami, a ker v parlamentu kljub temu nimajo večine, so se za sprejemanje zakonov obrnili še na druge stranke, med drugim katalonske in baskovske.

Med njimi je tudi baskovska stranka EH Bildu, povezana z Batasuno, leta 2003 prepovedanim političnim krilom nekdanje teroristične skupine ETA, ki naj bi v štirih desetletjih boja za neodvisno Baskijo zakrivila smrt najmanj 853 ljudi. Sanchezovo sodelovanje s stranko se je ta mesec znašlo v središču kampanje, ko je EH Bildu na listo za lokalne volitve uvrstil 44 kandidatov, ki so bili v preteklosti obsojeni zaradi s terorizmom povezanih dejanj, a so kazni že odslužili.

Čeprav je sodišče po pritožbi združenja žrtev ugotovilo, da to ni v nasprotju z zakonom, je poteza sprožila val zgražanja in še okrepila kritiko opozicije na račun tovrstnega sodelovanja. »Kar ste naredili, je morda zakonito, zagotovo pa ni spodobno,« je stranki sporočil tudi Sanchez. Sedem izmed kandidatov, obsojenih zaradi umora, je minuli teden od kandidature odstopilo.

Še ena od tem, ki bo po napovedih na nekaterih območjih vplivala na izide volitev, je učinek podnebnih sprememb, zlasti na jugu države, kjer so aprila zabeležili rekordne temperature.

Upravljanje z vodnimi viri pa je kot ena pomembnih tem stopilo v ospredje zaradi zaskrbljenosti nad usodo naravnega parka Donana v Andaluziji, ki je ogrožen zaradi prekomerne kmetijske rabe zemljišč in porabe podtalnice za namakanje.