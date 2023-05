V povečanju kapitala ITA Airways bo z vložkom 250 milijonov evrov sodelovala tudi Italija. V prihodnjih letih pa bo Lufthansa imela možnost, da delež v družbi poveča, sta se danes po poročanju tujih tiskovnih agencij dogovorili vodstvo Lufthanse in italijanska vlada.

Predsednik uprave Lufthanse Carsten Spohr je povedal, da bo Lufthansa po zaključku transakcije imenovala novega izvršnega direktorja, člana upravnega odbora ITA Airways od skupaj petih članov odbora. Posel morajo odobriti še nacionalni in evropski regulatorji, pristojni za konkurenco.

ITA Airways, ki je nastala leta 2021 na pogorišču Alitalie, je v lasti italijanske države. Spohr je povedal, da ITA nima »nobenih težav, povezanih s staro Alitalio«, saj da so družbo prestrukturirali in je s stroškovnega vidika povsem konkurenčna. Družba letos načrtuje prihodke v višini 2,5 milijarde evrov in leta 2027 v višini 4,1 milijarde evrov.

Poslovni načrt za ITA Airways predvideva, da se bo njegova flota do konca leta 2027 povečala s sedanjih 71 letal na 94 letal. Pričakujejo, da se bo število zaposlenih povečalo s sedanjih 4300 na več kot 5500 ljudi, še navajajo tuje tiskovne agencije.