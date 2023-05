V teku je iskalna in reševalna akcija, da bi našli še tri osebe, ki so po navedbah dveh preživelih, ki ju je obalna straža prestregla in odpeljala na varno, potovale skupaj z njimi. Na terenu sta dve plovili obalne straže, helikopter in več kopenskih vozil.

Migranti že več mesecev poskušajo po novi poti mimo Kikladov priti od turške obale neposredno do Italije. Po navedbah nevladnih organizacij naj bi se ta nova pot izognila otokom v severnem Egejskem morju, od koder prihaja vse več poročil, podkrepljenih z videoposnetki, o nasilnem vračanju migrantov.

Vlada v Atenah kljub ponavljajočim se pričevanjem migrantov in poročilom nevladnih organizacij te obtožbe vztrajno zavrača. Nekdanji predsednik vlade Kiriakos Micotakis je nedavno v pogovoru za ameriško televizijo CNN dejal, da po objavah videoposnetkov »izvajajo preiskave«.

Prakso nasilnega vračanja migrantov je ob tem označil za »popolnoma nesprejemljivo«. V skladu z evropskimi pravili je sicer za prošnjo za azil odgovorna država, v kateri oseba prvič vstopi v Evropsko unijo.