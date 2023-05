Legendarni Jethro Tull so pri nas nastopili večkrat, prvič pa sredi aprila leta 1975. Tudi takrat v Hali Tivoli. Petindvajset let kasneje so se vrnili, leta 2004 pa se je protagonist zasedbe Ian Anderson vrnil v Ljubljano na koncert Tinkare Kovač v Cankarjev dom, kjer je nastopil kot poseben gost. Skupina se tokrat vrača v polni zasedbi, v soboto, 3. junija, bodo znova stopili na oder Hale Tivoli.

Jethro Tull predstavlja svojevrsten fenomen v zgodovini popularne glasbe. Ian Anderson je prvi, ki je flavto povezal z rock glasbo. Pesmi so sicer mešanica hard rocka, bluesa in jazza, pa tudi starih ljudskih tradicij s severa britanskega otočja. V sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja so bili eni najbolj uspešnih rock skupin – njihovi »tekmeci« so bili Led Zeppelin, Elton John ter Rolling Stones.

Januarja lani so izdali že 22. album z naslovom The Zealot Gene, ki se mu je nemudoma uspelo prebiti med deset najbolje prodajanih albumov na britanski glasbeni lestvici. V karieri so prodali več kot 60 milijonov albumov, za njimi je več kot 3000 koncertov v 40 državah.