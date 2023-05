Ukrajinske letalske sile so imele ključno vlogo pri obrambi pred raketnimi napadi in napadi brezpilotnih letal. Poročali so, da so sestrelili 10 raket, izstreljenih iz Kaspijskega morja, ter 23 iranskih brezpilotnih letal Shahed in dve izvidniški brezpilotni letali. V napadih je bilo skupaj 17 raket in 31 brezpilotnih letal, trajali pa so od 22.00 (1900 GMT) v četrtek do 5.00 zjutraj.

»Še en zračni napad na Kijev, trinajsti po vrsti od začetka maja! In kot vedno ponoči,« je mestna vojaška uprava sporočila na svojem računu na Telegramu. Zapisali so, da so ruski strateški bombniki tupoljev Tu-95MS z območja Kaspijskega morja na mesto izstrelili manevrirne rakete.

Cilj napadov so bile različne regije, pri čemer so brezpilotna letala in rakete zadele lokacije v regijah Harkov in Dnipropetrovsk. Čeprav ni bilo neposrednih poročil o žrtvah, je bila škoda, ki so jo napadi povzročili, precejšnja. Dnepropetrovski regionalni guverner Sergej Lysak je noč opisal kot »zelo težko« in navedel, da je tokratni ruski napad povzročil škodo na hišah, avtomobilih in na infrastrukturi zasebnih podjetij, vključno s transportnim podjetjem in bencinsko črpalko. Podobno so uradniki v Kijevu poročali o škodi na strehi nakupovalnega središča, zasebni hiši in več avtomobilih. Tudi guverner regije Harkov je zabeležil škodo na zasebnih hišah in drugih industrijskih objektih.

Ukrajinski generalštab je v svojem vsakodnevnem jutranjem poročilu poročal o 55 ruskih zračnih napadih v zadnjem dnevu, od tega 36 z brezpilotnimi letalniki in štirih raketnih napadih. Raketa S-300 je zadela jez na območju Karlivke v regiji Doneck, zato obstaja velika nevarnost poplavljanja drugih bližnjih naselij, so še zapisali.

V Rusiji je medtem detonacija po navedbah lokalnih oblasti poškodovala stavbo v mestu Krasnodar, ki leži blizu ukrajinskega polotoka Krima, vendar ni terjala nobenih žrtev, poročanje ruske tiskovne agencije Ria Novosti povzema AFP.

Okrepljeni ruski raketni napadi in napadi z brezpilotnimi letali na Ukrajino odražajo njihovo nenehno agresijo, ki se je začela s celovito invazijo pred 15 meseci. Od lanskega oktobra je Rusija izvedla na stotine raketnih napadov z namenom uničenja kritične infrastrukture in energetskih objektov. Ti napadi so se zdaj osredotočili na oviranje priprav Ukrajine na protinapad.