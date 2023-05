Ženo povozil

Postojnska jama je ena najbolj obiskanih slovenskih turističnih znamenitosti in seveda se pred njo in v njej znajdejo tudi kakšni Britanci. Za obisk se je minuli teden odločil tudi starejši par, ki se je do jame očitno pripeljal z avtom. Policijsko poročilo o nadaljnjih dogodkih gre takole: »Ob 10.19 je na parkirišču pred Postojnsko jamo 74-letni državljan Velike Britanije z osebnim avtomobilom trčil v svojo partnerko. 77-letnica se je v nesreči lažje telesno poškodovala, oskrbeli so jo v Kliničnem centru v Ljubljani, vozniku pa bodo policisti izdali plačilni nalog.« Ali je bil Britanec s svojim avtom z volanom na desni ali s sposojenim z volanom na levi? Kako je to vplivalo na nesrečo, če sploh? Ali je šlo res za nesrečo ali pa...? Toliko vprašanj, pa nič odgovorov. Eno pa je sigurno. Potovanja so vedno stresni test za trdnost medčloveških odnosov. Tudi, ko gre že za nekoliko starejše Britance. Če ne drugega, si bosta počitnice v naši lepi državi res dobro zapomnila.

Še na vlaku ni miru

Vožnja z vlakom je vse bolj priljubljena. Ne glede na to, da so naši vlaki pregovorno počasni, da zaradi vzdrževalnih del na progah stalno zamujajo, da se je treba včasih namesto v vagonu peljati v avtobusu in podobno. Sploh upokojencev, ki se vozijo zastonj, je menda res veliko. Za vlak pa se mnogi odločijo tudi zato, ker pot opravijo v miru, brez stresa v gnečah na cesti in, je treba kar priznati, marsikdaj zaradi istega razloga (gneča na cesti) tudi hitreje. No, potem pa pride gor na vlak pijani možakar in vse pokvari. To se je zgodilo na Obali, kjer so z vlaka morali odstraniti pijanega 58-letnika. Še upiral se je in policisti so ga morali pošteno priviti. Kot zanimivost pa vam posredujemo še uro dogodka: 7.39. Jap, na jutranjem vlaku je razgrajal pijani možakar...

Resno, ne sprehajajte se po avtocesti

V torek se je na štajerski avtocesti med obema celjskima priključkoma pripetila prometna nesreča, zaradi katere so avtocesto za dalj časa zaprli. Seveda so nastale dolgo kolone, vozniki pa so pri nas že dodobra navajeni, da v takih primerih ustvarijo reševalni pas. In so ga zelo zgledno tudi tokrat. A kaj, ko ta prostor na sredi avtoceste, ki je namenjen brzečim gasilcem, reševalcem in policistom, mnogi vzamejo kar za športno igrišče ali vsaj sprehajalno stezo. Tudi tokrat... »Avtocesta ni in ne sme biti namenjena sprehajanju. V letu 2022 so na avtocestah umrli trije ljudje v nesreči udeleženi kot pešci. To je absurd in nesmisel,« so se ob takem početju znova oglasili z Zavoda Reševalni pas. Se povsem strinjamo.

Gasilci in gorski reševalci oskrbeli pohotnico

Takole se je glasil zapis na spletni aplikaciji Uprave RS za zaščito in reševanje. Ob 21.23 si je v Tacnu, občina Ljubljana, na poti na Šmarno goro pohotnica poškodovala nogo. Gasilci PGD Tacen in GB Ljubljana ter gorski reševalci GRS Ljubljana so jo na kraju oskrbeli, prenesli do ceste, kjer so jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem NMP Ljubljana. Ja, saj vemo. Ni šlo za pohotnico, pač pa za pohodnico. Napačen zapis so tudi zelo hitro popravili. Mi smo vam pa vseeno malo polepšali soboto, ko ste si predstavljali, koliko nekih reševalnih skupin je bilo potrebnih za pohotnico na Šmarni gori, kajne. Ni za kaj.

Pa dobro, saj ni tako težko

Celjska policija in agencija za varnost prometa sta na poligonu varne vožnje v Ljubečni organizirali prikaz, kako naj vozniki ravnajo, ko v križišču stoji policist. Prišli so v glavnem tisti, ki se za voznika šele šolajo. Vse ok. So se naučili. Za dobro mero so tja postavili še enega policista, ki jih je ustavljal. Saj veste – prometno in vozniško, prosim, pa a imate prvo pomoč in če ste kaj spili. Tudi ok, nenazadnje je fajn, da kandidati za voznike vedo, kako to izgleda. Malo pa smo vseeno zavili z očmi, ko smo prebrali, da se že izkušeni vozniki v primerih, ko promet v križiščih ureja policist, ne znajdejo najbolje, »kar lahko ustvarja zastoje in druge neljube dogodke na cestah«. Celo to so povedali, da kar 85 odstotkov udeležencev v prometu nima pojma, kaj jim policist tam sredi križišča kaže. Pa dobro, no. Saj ni tako težko! Če ga gledaš v prsa ali hrbet, stoj, če ga gledaš v bok, pa pelji. Če pa še kaj maha, mu pa pomahaj nazaj... A ni tako?