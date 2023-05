Zakaj je energija iz obnovljivih virov tako draga?

Evropska komisija, zeleni aktivisti in politiki ter razna svetovalna podjetja nam slikajo rožnato sliko, da je prihodnost energetike v sončni in vetrni energiji, da so cene elektrike iz obeh virov postale tako zelo nizke, da bodo paneli in vetrnice izrinili druge vire (fosilne in jedrsko). Toda če je to res, zakaj je potem elektrika v državah, ki pridobivajo največji delež elektrike s pomočjo sonca in vetra, tako zelo draga?