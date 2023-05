V deželi lupin

V UKC Ljubljana je pri zdravljenju prirojenih srčnih napak znova vzniknilo nezadovoljstvo zaposlenih, smo jeseni 2012 poročali v Dnevniku. »Moti jih predvsem, da še vedno ni trajne rešitve za operacije otrok,« smo povzeli pritožbe sogovornikov, ki so bili po letih pretresov vse bolj obupani. Dobro desetletje pozneje bi lahko krizo v tem programu zdravljenj opisali enako. Trajne rešitve za težave otroške srčne kirurgije, ki so zaznamovale mandate vrste direktorjev bolnišnice in ministrov za zdravje, še vedno ni.