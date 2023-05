Domači delniški trg je letos s 16-odstotnim donosom med najdonosnejšimi v regiji in na svetu, ob tem, da pričakujemo bogato sezono izplačil dividend. Visok dividendni donos si obetamo pri novomeški Krki (5,8-odstotni donos), NLB (7,5-odstotni donos), Zavarovalnici Triglav (5-odstotni donos), Zavarovalnici Sava Re (6,8-odstotni donos) in Luki Koper (8,3-odstotni donos). Ob tem je v prejšnjem tednu Petrol na skupščini povišal dividendo na 1,5 evra za delnico (6,2-odstotni donos).

Novomeška Krka se lahko pohvali z zelo uspešnim začetkom letošnjega leta. Kljub negativnim vplivom tečaja ruskega rublja in višjemu davku je Krki uspelo povečati prodajo za 6 odstotkov in izboljšati maržo EBITDA za 1 odstotno točko na 31,9 odstotka. Neto finančni rezultat podjetja je bil v prvem četrtletju negativen in je znašal dobrih –13 milijonov evrov, kar je posledica neugodnih razlik v menjalnih tečajih, kljub temu je dobiček v prvem kvartalu znašal 89 milijonov evrov, kar priča o še izboljšanem operativnem poslovanju domačega farmacevta.

Drugo uspešno slovensko podjetje prvega četrtletja je NLB, ki je dosegla 120,1 milijona evrov dobička po davkih, kar predstavlja 74-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. To je posledica visokih obrestnih mer v območju z evrom, saj so krediti z variabilno obrestno mero za banko zdaj donosnejši. Nekaj je prispevala tudi krepka depozitna baza, saj je NLB prepoznavna bančna znamka v regiji. Če obrestne mere v območju z evrom letos zrastejo za še dodatne pol odstotne točke, bi to zgolj dodalo k dobičku banke, saj je obrestna mera zdaj ravno prav visoka, torej ni ne prenizka ne previsoka, da gospodinjstva ne bi mogla odplačevati svojih obveznosti. Seveda k temu pripomore močan trg dela, ki tudi na račun slabših demografskih trendov v državi ne slabi. Skratka poslovni rezultat prvega kvartala pri NLB je bil zelo pomemben, saj je omogočil marsikateremu vlagatelju, da vidi zelo pozitivne učinke povišanih obrestnih mer na poslovanje domače banke in to, kaj lahko pričakujejo v prihodnjih letošnjih četrtletjih.

Zelo pozitivno je razveselila tudi Luka Koper, ki je v prvem četrtletju letos pridelala 80,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in za desetino nad načrti. Čisti dobiček se je ustavil pri 16,5 milijona evrov, kar je na ravni rekordnega leta 2022 in obenem za dve tretjini nad načrtom. Skratka lanska rekordna dobičkonosnost Luke Koper se je zavlekla v letošnje leto.