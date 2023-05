V sredo, 24. maja, je kandidaturo za predsedniški položaj napovedal guverner Floride Ron DeSantis. Med drugim se je v pogovoru z Elonom Muskom dotaknil področja kriptovalut. Po njegovem mnenju trenutna ameriška oblast vidi bitcoin kot nevarnost in bi ga v primeru novega mandata zregulirala, da ta ne bi mogel več obstajati. DeSantis sicer ni konkretiziral svojega stališča do regulacije kriptovalut. Na to temo je dejal, da sam ne čuti potrebe po nadzorovanju vseh dejavnosti, s katerimi se ljudje ukvarjajo, in da na kriptovalute gleda kot na vprašanje državljanske svobode. Ob tem je treba dodati, da je pred časom podpisal zakonodajo, ki prepoveduje uporabo digitalnih valut centralnih bank (CBDC).

Na temo ameriške regulacije kriptovalut se je v tem tednu oglasila tudi Cathie Wood, ustanoviteljica investicijskega sklada ARK Invest. Po njenem mnenju trenutna regulatorna drža ZDA pomeni, da ZDA izgubljajo vpliv na področju kriptovalut. Razočaranje nad regulativno sliko kriptovalut v ZDA je večinoma usmerjeno v komisijo za vrednostne papirje (SEC). SEC sicer vztraja, da industrija ne potrebuje posebnega zakonskega okvira. Ob tem je komisija tudi v pravnem sporu z borzo kriptovalut Coinbase in družbo Ripple.