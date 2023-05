#intervju, Sjón, islandski pisatelj: Pripovedke so način opazovanja sveta

Sjón prihaja iz Islandije. Dežele s populacijo, malo večjo od Ljubljane. Pri petnajstih letih je izdal prvo pesniško zbirko in svoj ustvarjalni prostor našel med besedami. Unikum islandske literarne scene se znajde tako v poeziji kot prozi, piše scenarije in dramska besedila ter že od samega začetka ustvarja s pevko Björk. Pravzaprav je edini človek na svetu, ki se lahko pohvali, da je bila Björk njegov spremljevalni vokal. Za glasbo in vodilno pesem v filmu Plesalka v temi režiserja Larsa von Trierja je bil nominiran za oskarja in zlati globus. Letos pa je prejel nordijsko nagrado Švedske akademije. V slovenščini smo ga prvič brali leta 2019, ko je Anja Zag Golob prevedla knjigo Modra lisica in Fant, ki ga ni bilo (Cankarjeva založba), letos pa je pri založbi Goga izšel v prevodu Andreja Perica prvi del triologije CoDex 1962: Tvoje oči so me videle. To je zgodba, ki jo je žanrsko nemogoče opredeliti. Kot pravi sam, si vedno znova želi bralca zmesti in pred njega postaviti kompleksno zgodbo, ki se razjasni šele na koncu. A srž njegovih del je pripovedovanje.