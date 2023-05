Prvi korak?

Za majhen korak k zaščiti duševnega zdravja otrok in mladine danes in tukaj medijem predlagava, da prenehajo objavljati in poobjavljati vsakršne zapise in izjave dokazanih lažnivcev, objestnih prevarantov in obsojencev, oseb v kazenskih postopkih ter psihično motenih oseb. S tem bi mladostnikom – upava pa, da tudi starejšim – pomagali, da bi se postopno odvrnili od virov onesnaževanja pameti.