Oproščen, to ni novica

Jerihonske trobente so trobile, češ da naj bi ljubljanski župan goljufal pri prodaji delnic Mercatorja. Zdaj, ko je višje sodišče pravnomočno zavrnilo pritožbo tožilke zoper oprostilno sodbo za njega in njegova sinova, je komajda kaj slišati o tem. Spominja me to na davno afero Črni les, ko so mediji domala kamenjali takratno lastnico tega doma za starejše, a se je, ko je bila poslovno in človeško povsem uničena, izkazalo, da neupravičeno. Od medijev, ki naj bi se trudili, da bi bili objektivni, bi človek pričakoval vsaj opravičilo, čeprav to, da je nekdo oproščen krivde, pač ni dobra novica. Samo slaba je dobra.