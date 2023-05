Spet nas napadajo divizije

Psi lajajo, kolona gre naprej. A ker je ponavljanje mati učenja (Latinci bi rekli: repetitio est mater studiorum), se bom (spet) nekoliko ponavljal. Z začetkom svetovnega prvenstva v hokeju na ledu so nas spet začele napadati 'elitne divizije', ki jih v nekaterih javnih glasilih vodijo domnevno neelitni športni novinarji. Pisec tega zapisa se iz 2. svetovne vojne spominja elitnih divizij, ki so jih okupatorji pošiljali na krizna bojišča. Okupatorjeve elitne divizije so pokončale in požgale vse, kar se jim je zdelo uporniško. Že s tega zornega kota bi bilo smiselno, da se grozovitemu pojmu izogibamo. Še tehtnejši pa je jezikovni razlog.