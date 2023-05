Sporne makadamske poti Sadinje vasi

Občane Sostrega motijo številni obvozi zaradi gradnje kanalizacije. Še posebej jih moti obvozna cesta v Sadinji vasi, speljana po nekdanjem kolovozu, po kateri vozijo tudi vozila LPP. Na občini odgovarjajo, da se bodo dela zaključila kmalu, sporno cesto pa so želeli asfaltirati, a so to možnost zavrnili lastniki okoliških zemljišč.