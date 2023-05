Ravnamo po sloven(celj)ski maniri: vsi proti vsem, ki se česa lotijo. Predvsem to velja za desne, ko niso na oblasti; rušijo vse ne glede na splošne koristi. SDS in NSi sta se družno postavila proti kanalu. Tudi pri tako odgovornem in za stotisoče državljanov življenjsko pomembnem vprašanju, kot je pitna voda. Njim(a) gre samo za politične točke in od tod že za potrebo psihiatrične obravnave pohlepa po oblasti.

Strah pred onesnaženjem vode in drugimi dejavniki ogrožanja okolja je nekaj najbolj naravnega. In še kako smo vsi za ohranitev čiste pitne vode in zato večinoma (plebiscitarno) podpiramo skrb za njeno ohranitev; temu pa po strokovnih kriterijih, kakršnih smo pač sposobni, služi izgradnja C0 kanala. Potrudimo se že enkrat misliti in bodimo hkrati pošteni in se soočimo z dejstvom, da stoodstotnih stvari ni. In ne iščimo čudežev, ki bodo namesto nas skrbeli za našo pitno vodo. In torej ne ukrepajmo, kot nekateri mislijo, da je najboljše. Potrudimo se – in to delajo poklicani, vsi nikoli ne bomo mogli biti – kolikor je v naših (graditeljskih) močeh, da se ta kanal čimprej in kvalitetno zgradi. Po kar se da sodobnih spoznanjih.

Pa poglejmo ta kanal še z drugega, poudarjam, neprofesionalnega zornega kota: pred par dnevi, tudi ko je bil vodostaj visok – ali pa prav zato –, je ob Savi nad Črnučami zaudarjal močan vonj (smrad). Verjemite, nobena zahtevna merjenja za to niso potrebna, navadni nos povsem zadostuje. Mar ni to razlog, da se izpuščanje slabo ali neočiščenih fekalnih odplak v Savo odvede v večji, tehnološko primernejši, t. i. Rcero za čiščenje odpadkov? Ali pa se bomo raje še naprej samo kregali?

Herman Graber, Ljubljana