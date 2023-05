Ob železnici odkrili še eno čuvajnico iz 19. stoletja

Ob nadgradnji dela glavne železniške proge od Ljubljane proti Sežani so bili te dni na gradbišču v Vnanjih Goricah na delu arheologi. Odkrili so ostanke nekdanje čuvajnice; le-te so v sredini 19. stoletja gradili za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu.