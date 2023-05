Roglič je v skupnem seštevku s tretjega mesta napredoval na drugo; prehitel je Portugalca Joaa Almeido, ki zdaj za vodilnim zaostaja 50 sekund.

Osemnajsto etapo je dobil domačin Filippo Zana, ki je v zadnjih dvesto metrih premogel več moči od Francoza Thibauta Pinota.

Triintridesetletni Kisovčan je na trasi, ki ni bila kategorizirana kot gorska, dokazal, da bo do zadnjega atoma moči napadal Thomasa in mu skušal pred Rimom odvzeti rožnato majico. V zadnjih kilometrih etape s tremi gorskimi cilji je narekoval ritem, ki mu je uspel slediti le Thomas. Zadnjih pet kilometrov na Val di Zoldo sta vozila skupaj in skozi cilj prišla kot sedmi in osmi z minuto in 56 sekundami zaostanka za zmagovalcem. Almeida je potreboval še 21 sekund več.

V petek kolesarje čaka najtežja gorska etapa na dirki od Longaroneja do Treh vrhov Lavareda pri jezeru Misurina s petimi kategoriziranimi vzponi. Prvi je na prelaz Campolongo, nato na prelaz Valparola, ki ima 5,6-odstotni naklon, sledi Passo Giau z najvišjo točko na Giru (2236 nadm. v.) in 9,3-odstotnim povprečnim naklonom ter pred ciljnim vzponom na Tri vrhove Lavareda še prelaz Tre Croci, ki je dolg 7,9 kilometra in ima 7,2-odstotni naklon. Kolesarji bodo na 183 kilometrih premagali 5400 višinskih metrov.

V soboto sledi gorski kronometer lučaj od Slovenije. Na Svete Višarje se bodo kolesarji povzpeli po ozki cesti s povprečnim naklonom 12,1% in maksimalnim 22%, v nedeljo, zadnji dan dirke, je nato na vrsti le še revialna vožnja po Rimu.