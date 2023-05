Priloga izjavi so tudi predlogi o spremembah pravilnikov, ki urejajo normative in standarde, s katerimi se izboljšujejo nekateri normativi in standardi na področjih, ki so ključna za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu 2023/24, ali pa predstavljajo izpolnitev zakonskih obveznosti oziroma poenoteno vrednotenje primerljivih vsebin po vzgojno-izobraževalni vertikali, kjer je to smotrno in potrebno, so zapisali na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Ministrstvo se v izjavi, ki ga je podpisala predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije, prav tako zavezuje k prizadevanjem za spremembo zakona o vrtcih. S tem bi med drugim naslovili tudi vprašanji zmanjšanja vzgojiteljeve delovne obveznosti neposrednega dela z otroki za zgodnjo obravnavo in začasnega povečanja števila otrok v oddelkih. Minister bo na podlagi podpisane izjave imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb zakona, ki ureja vrtce.

Za prihodnje šolsko leto bo minister na podlagi izjave sprejel tudi sklep o povišanju urne postavke strokovnih delavcev za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči za učence in dijake s posebnimi potrebami, interesnih dejavnosti in poučevanja slovenščine za učence oz. dijake tujce.

Sredstva za realizacijo so zagotovljena v državnem proračunu, so še dodali na ministrstvu.