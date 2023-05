Zlata lisica je bila nazadnje v Mariboru leta 2019. Naslednje štiri izvedbe tega tradicionalnega tekmovanja pa so nato zaradi neugodnih snežnih razmer izpeljali v Kranjski Gori.

Ta je v Fisovem koledarju, ki ga je zveza potrdila na sredini seji svojega izvršnega odbora, danes pa ga je tudi uradno objavila, zdaj redna gostiteljica ženskih tekem v veleslalomu in slalomu.

Slednja bo v prihodnji sezoni tradicionalno gostila tudi moški tekmi, in sicer bo 9. marca 2024 na sporedu veleslalom, 10. marca pa še slalom.

Sezona svetovnega pokala alpskega smučanja se bo prav tako kot običajno začela v Söldnu, kjer bosta 28. in 29. oktobra letos ženski in moški veleslalom.

Finale sezone bo v Saalbachu med 16. in 24. marcem 2024, kjer bo 2025 tudi naslednje svetovno prvenstvo.

Nekaj kritik je letelo na koledar zaradi večkratnih potovanj v Severno Ameriko, v začetku sezone bodo tekme v Lake Louisu, Beaver Creeku in po novem Mt. Tremblantu, nato pa bodo moški februarja in marca imeli čez lužo še tekme v Palisades Tahoeju in Aspnu.

Glede tega so se oglasili kritiki zaradi varstva podnebja. V začetku tega tedna sta nevladna organizacija Greenpeace in pobuda Zaščitimo naše zime pozvali k zmanjšanju števila potovanj na koledarju.

Novost v koledarju bo moška ekipna tekma v Kitzbühelu, ženska pa bo v Crans Montani, takšno različico tekmovanja so testirali januarja letos na mladinskem svetovnem prvenstvu. Pri tem ekipo sestavljata dva smučarja, eden tekmuje v superveleslalomu, drugi v slalomu.

Novembra bodo tekme predvidoma v Zermattu/Cervinii, kjer bi prvič morali tekmovati že v prejšnji sezoni, a so tekmovanja zaradi pomanjkanja snega odpadla.

V ženskem delu koledarja bosta tekmi v hitrih disciplinah v Lake Louisu zamenjali preizkušnji v Mt. Tremblantu na vzhodu Kanade. Pri moških bo nova avstrijska postaja 18. novembra slalom v Gurglu.

Pri ženskah se na koledar vrača Jasna, medtem ko je brez tekem ostal Zagreb.

V koledarju ni več paralelnih tekem in alpske kombinacije, bo pa pri ženskah po 22 tehničnih in hitrih disciplin, pri moških pa bo 24 tehničnih in 21 hitrih.

Slovenija pa bo, kot je za zdaj potrjeno, gostila tudi tekmo deskarjev, 25. januarja 2024 se bodo na Rogli tekmovalke in tekmovalci merili v paralelnem veleslalomu.