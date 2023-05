Japonska aktivirala lovce zaradi ruskih vojaških letal

Japonska bojna letala so danes poletela, potem ko so v bližini obale nad Tihim oceanom in Japonskim morjem opazili ruski izvidniški letali, je sporočilo obrambno ministrstvo v Tokiu. Podrobnosti o incidentu, do katerega je prišlo nekaj dni po udeležbi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na vrhu G7 v Hirošimi, sicer niso razkrili.