Vlada je na današnji seji med drugim odločala o predlogu uredbe o cestninskih cestah in cestnini, ki predvideva zvišanje cene elektronskih vinjet za vozila. Potem ko za dvig cen minula leta ni imela posluha, je ministrstvo za infrastrukturo letos podprlo predlog Darsa o 6,8-odstotni podražitvi. Letna vinjeta za avtomobile bo tako stala dobrih 117 evrov.

Kot so pred sejo pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje, bo zvišanje cen elektronskih vinjet »posledica indeksacije za referenčna obdobja od 2017 do 2022, ko je bil pogoj za izvedbo indeksacije izpolnjen, prodajne cene elektronskih vinjet pa se niso spreminjale«.

Pravno podlago za ukrepanje po njihovih navedbah daje zakon o cestninjenju, ki določa uskladitev cen cestnin za uporabo cestninskih cest z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. »Uskladitev se opravi, če rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem preseže indeks 100,« so še pojasnili.

Na infrastrukturnem ministrstvu pa so že so sredi meseca pojasnili, da so predlog podprli predvsem v smislu dolgoročne finančne vzdržnosti Darsa ter v interesu neoviranega financiranja in izvajanja velikih infrastrukturnih projektov.