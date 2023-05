Kot so zapisali pri Fihu, ki je prek lastništva Loterije Slovenije vključena tudi v lastništvo Športne loterije, morajo deležniki z vso skrbnostjo preučiti, kaj je glede lastništva Športne loterije najboljša odločitev. Pri tem je ključen vidik širše družbene odgovornosti glede skrbi za najbolj ranljive skupine posameznikov v Sloveniji.

»Fiho zato poziva vse vpletene deležnike, naj imajo pred očmi, da pri tem ne sme priti do znižanja sredstev za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij kakor tudi ne športnih organizacij, saj bi to lahko vplivalo na zmanjševanje kakovosti življenja najbolj ranljivih posameznikov in onemogočilo izvajanje prenekaterih posebnih socialnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij,« so dodali v javnem pozivu.

Tega so sestavili na podlagi informacij, da se za nakup Športne loterije zanima britanska družba Entain skupaj s češkimi partnerji. Entain je eden največjih mednarodnih spletnih ponudnikov iger na srečo, saj je lastnik znanih blagovnih znamk Bwin, Sporting Bets in Party Poker.

O prodaji njihovega deleža v Športni loteriji se trenutno odločajo tri športne zveze - Olimpijski komite Slovenije (OKS), Smučarska zveza Slovenije in Nogometna zveza Slovenije. Te imajo v lasti skupaj 57-odstotni delež edinega registriranega ponudnika športnih stav v Sloveniji. Morebitna prodaja bi morala tako biti na dnevnem redu izredne seje izvršnega odbora OKS v sredo, a je ta bila prestavljena na 8. junij.

Že pretekli teden je predsednik OKS Franjo Bobinac ob vse glasnejši javni razpravi o prodaji v pogovoru za STA dejal, da se bo krovna športna zveza o prodaji deleža odločala kot odgovoren lastnik. »Prejeli smo zavezujočo ponudbo, ki je imela rok trajanja, ta rok trajanja smo podaljšali, ker smo želeli dobiti še več informacij in si zagotoviti predvsem dovolj časa za razpravo znotraj izvršnega odbora OKS,« je pojasnil dogajanje s prodajo deleža v Športni loteriji.

Medtem je v javnosti slišati tudi pozive proti prodaji. Kot prva se je glede tega že 3. maja oglasila Fundacija za šport (FŠO). V pismu državnim organom je organizacija zapisala, da bi to negativno vplivalo na prihodke fundacije iz naslova koncesijskih dajatev, ki jih fundacija preko svojih javnih razpisov namenja za sofinanciranje slovenskega športa.

Prodaje pa si ne želi niti predsednik vlade Robert Golob. Ta je v odgovoru na poslansko vprašanje v DZ v ponedeljek opozoril na slabe izkušnje s prodajami slovenskega premoženja tujim skladom. »Izkušnje z dosedanjimi prodajami našega premoženja tujim skladom so brez izjeme slabe,« je dejal, a ob tem dodal, da vlada pri vprašanju prodaje Športne loterije nima pristojnosti.

Tako FŠO kot Fiho je leta 1998 ustanovil Državni zbor. Večino denarja dobita iz koncesijskih dajatev od iger na srečo, ki ju plačujeta Loterija Slovenija in Športna loterija. Fiho je 40-odstotni lastnik Loterije v Slovenije, ta pa ima v lasti 20 odstotkov delnic Športne Loterije.