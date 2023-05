»Stavba se začenja rušiti, ognjeni pekel pa se je začel širiti na več sosednjih zgradb, v katerih so tudi stanovanja,« so v izjavi sporočili iz gasilske in reševalne službe avstralske zvezne države Novi Južni Wales. Več stavb v bližini so evakuirali.

Filmed by a family member who just got out...Sydney. pic.twitter.com/y2QryHejkZ — Canteen Talk (@CanteenTalk) May 25, 2023

Gasilci in reševalci so prebivalce Sydneya v sporočilu na družbenih omrežjih v prosili, naj se izogibajo območja, kjer sta ogenj in gost dim zajela stavbo v bližini glavne mestne mestne postaje. Gašenje se medtem nadaljuje, po navedbah gasilcev je ogenj uničil tudi vsaj eno bližnje vozilo.

A view from central station in Sydney as a Surry Hills building engulfed by flames collapses. pic.twitter.com/VcAN0Ycqrj — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) May 25, 2023