Rusija je včeraj zatrdila, da so imeli vpadniki na rusko ozemlje, ki so pretekle dni iz Ukrajine napadli v ruski obmejni regiji Belgorod, ameriško vojaško opremo, med drugim oklepnike in vozila humvee, kar po njenem dokazuje vse večjo vpletenost Zahoda v vojno. Ameriško zunanje ministrstvo je podvomilo o verodostojnosti poročil in dodalo, da ne odobrava ukrajinskih napadov na rusko ozemlje, da pa je Kijev sam odgovoren za vodenje vojnih operacij. Rusija sicer pravi, da je ubila 70 pripadnikov milice, ki je na družbenih omrežjih zapisala, da nasprotuje vladavini Vladimirja Putina v Rusiji. Domnevno jo sestavljajo samo Rusi, ni pa jasno, ali samo ukrajinski. Moskva pravi, da bo ustrezno ukrepala, v regiji Belgorod pa pričakujejo mogoče nove napade. Po mnenju analitikov bi dogajanje lahko prisililo rusko vojsko, da tam okrepi položaje in torej potegne vojake od drugod, kar bi bilo lahko pomembno zaradi pričakovane ukrajinske ofenzive.

Odkrite besede Prigožina

Precej odkrito je o vojni medtem spregovoril vodja ruske najemniške vojske Jevgenij Prigožin. Dejal je, da mora Rusija spremeniti način razmišljanja in delovanja ter državo prilagoditi vojnemu stanju z novimi mobilizacijami in dodatno proizvodnjo streliva in orožja, sicer ji grozi poraz. Prigožin, ki trdi, da so njegove sile zasedle mesto Bahmut na fronti v Ukrajini, je tudi hvalil usposobljenost in urejenost ukrajinske vojske. Opozoril pa je še na paradoks, da je Rusija kot enega od ciljev vojne napovedala demilitarizacijo Ukrajine, ki pa ima sedaj neprimerno več sodobnega zahodnega orožja in vojakov, ki so izurjeni in izkušeni v vojskovanju.