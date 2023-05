Na Hrvaškem je izbruhnila afera, ki so jo v tamkajšnjih medijih označili za največjo kriptoprevaro v državi. Najprej se je prejšnji teden špekuliralo o znesku 70 milijonov dolarjev, a se je po nekaj dneh pokazalo, da je dejanski znesek precej nižji, čeprav še zmeraj hudo boleč za okoli 1000 vlagateljev – 15 milijonov dolarjev. Sicer se vrednost prevare spreminja glede na cene kriptovalut na borzah.

Goljufija je potekala prek reškega podjetja BitLucky, ki je trgovalo s kriptovalutami na centraliziranih borzah od leta 2017. Direktor podjetja je 30-letni Luka Burazer, sicer znan obraz v hrvaški kriptoskupnosti. Po nekaj letih uspešnega poslovanja s kriptovalutami, kot so bitcoin, ether, etherium, LINK in polkadot, je Burazer prejšnji teden poniknil neznano kam, s seboj naj bi vzel tudi milijone dolarjev svojih vlagateljev. Izklopil je mobilne telefone in izginil z družbenih omrežij, izbrisal je uradni kanal komunikacije na discordu kot tudi aplikacijo, prek katere je potekalo trgovanje. Pred tem je svojim strankam poslal kratko priznanje, da je z vrsto slabih poslovnih odločitev položaj podjetja pripeljal v krizno situacijo ter da bo naknadno zaupal več informacij. Poleg Burazerja se je sled izgubila tudi za njegovimi sodelavci, prokuristom in njegovo soprogo ter tajnico BitLuckyja, ki naj bi bila Burazerjeva zaročenka, so še poročali hrvaški mediji.

Spominja na klasično prevaro

Potem ko so stranke BitLuckyja vzpostavile lastni kanal komunikacije, je nastala panika, ker so ugotovile, da so očitno izgubile svoje naložbe, in so o situaciji začele javno govoriti v hrvaških medijih. Med drugim so opisale eno izmed različic klasične finančne prevare, znane kot ponzijeva shema. Tako naj bi tudi BitLucky prve pogodbe z vlagatelji spoštoval. Na vložena sredstva je izplačal dobiček, odstotek po pogodbi pa zadržal zase. Že pri drugi pogodbi, pri kateri so vlagatelji zaradi prvotnega zaslužka praviloma povečali investicijo, pa se je za mnoge zataknilo in kljub temu, da je naložba vsaj fiktivno pokazala rast, izteka pogodbe niti denarja niso dočakali.

O višini izgubljenih zneskov načeloma niso govorili, a so nekateri omenjali, da so vložili vse družinske prihranke. Naložbe prek BitLuckyja naj bi znašale tudi do 700.000 evrov, čeprav je bila večina občutno nižja, nekaj tisočakov. Podjetje je obljubljalo od pet do 25 odstotkov mesečnega dobička. Oškodovanci so potrdili, da so obvestili policijo, ki pa ji ni še povsem jasno, kako sploh obravnavati primer, glede na to, da zakonodaja kriptovalutnih prevar (še) ne pozna.

Zadnje forenzične ugotovitve računalniških strokovnjakov kažejo, da je denar končal na centraliziranih borzah, kot je Binance, največja borza kriptovalut na svetu. Čeprav se je tam izgubila sled za denarjem, bo mogoče Binance zaprositi za uradne informacije in po tem bo mogoče ugotoviti, ali obstajajo elementi kaznivega dejanja.

Hrvaška agencija za nadzor nad finančnimi storitvami (Hanfa) je opozorila, da dejavnosti v zvezi z virtualnimi sredstvi plačevanja na Hrvaškem niso urejene s posebnimi predpisi in da subjektom, ki opravljajo tovrstne dejavnosti, ne izdajajo dovoljenj za delo, ne licencirajo njihovih članov uprave niti niso pooblaščeni za nadzor nad opravljanjem tovrstnih storitev.

Po razkritju početja reškega podjetja je guverner hrvaške centralne banke (HNB) Boris Vujčić dejal, da so že od začetka opozarjali, da morajo biti tisti, ki se izpostavljajo na trgu kriptovalut, zelo previdni, ker ni regulacije. BitLucky očitno ni imel dovoljenja za opravljanje posredniških storitev, denar pa je bil vložen zgolj na podlagi zaupanja v lastnika.