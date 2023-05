Opera Evgenij Onjegin: Čustvena čipka medsebojnih odnosov

V SNG Opera in balet Ljubljana je vse nared za zadnjo premiero v tej sezoni, veliko opero Evgenij Onjegin ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega, ki so jo sicer načrtovali že v lanski sezoni, a je zaradi kovidnih razmer prišlo do zamika nekaterih premier.