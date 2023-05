Aktualni evropski podprvaki in četrta reprezentanca sveta je v tretjem tednu priprav na prvo od treh letošnjih velikih tekmovanj, ligo narodov, ki jo bodo začeli 7. junija v Nagoji s tekmo proti Srbiji. Na prvem turnirju na Japonskem bodo Slovenci igrali še z Bolgarijo, Francijo in Iranom. V ponedeljek sta se soigralcem pridružila Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, še vedno pa manjkata Dejan Vinčić, ki bo zaradi operacije komolca izpustil ligo narodov, in mladi Janez Janž Kržič, ki je prav tako poškodovan.

»Tudi sam sem imel nekaj težav s hrbtom, zato je zame na začetku program nekoliko prilagojen. Na srečo ni nič hujšega, bolj gre za preobremenjenost in utrujenost, saj je za mano dolga klubska sezona. Na žalost z nami ni Vinčića, ki je pomemben člen naše reprezentance, toda bolje, da ga ni zdaj, kot pa v času evropskega prvenstva ali olimpijskih kvalifikacij, ki bosta vrhunca letošnje reprezentančne sezone,« je odsotnost izkušenega reprezentančnega organizatorja igre komentiral 31-letni Klemen Čebulj, ki je z Assecom osvojil tretje mesto v poljskem državnem prvenstvu. Medtem ko bo Čebulj tudi v novi sezoni igral za ekipo iz Rzeszowa, s katero bo igral tudi v ligi prvakov, jo Kozamernik zapušča, vendar ime novega kluba še ni izdal. »Predvsem si želim, da bi naslednjih pet mesecev minilo v pozitivni luči, to pomeni, da ne bo poškodb in da ostanemo zdravi. Na ta način bomo lažje uresničili svoje želje. Vsako tekmo bo treba vzeti kot novo, ločeno zgodbo in iz vseh treh letošnjih tekmovanj iztržiti čim več,« je svojega zdaj že nekdanjega klubskega soigralca dopolnil štiri leta mlajši Jan Kozamernik.

Konec prejšnjega tedna je na priprave prišel Gregor Ropret, že pred njim pa so se izbrancem selektorja Gheorgheja Cretuja pridružili še Tine Urnaut, Alen Pajenk, Rok Možič, Sašo Štalekar ter Žiga in Tonček Štern. »Vsakič, ko pridem na reprezentančne priprave, je v ekipi prisotne veliko energije in motiviranosti. Tudi letos ni nič drugače. Veseli me, da je na pripravah prisotnih tudi nekaj mlajših igralcev, ki bodo prihodnost slovenske odbojke. Upam, da bodo to obdobje pod vodstvom Cretuja dobro izkoristili in da bodo postali še boljši odbojkarji. Zdaj smo v polni zasedbi, časa do prve tekme v ligi narodov ni veliko in verjamem, da ga bomo dobro izkoristili,« se bližnjega začetka lige narodov vse bolj zaveda kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut. Svoji edini preizkušnji pred odhodom na Japonsko, kamor se bodo še enkrat vrnili 30. septembra, ko jih v Tokiu čakajo olimpijske kvalifikacije, bodo imeli slovenski odbojkarji konec tedna v Arnheimu. Njihova nasprotnica bo Nizozemska, ki bo ligo narodov začela v Ottawi. Selektor Cretu bo potnike za Nizozemsko objavil na današnjem popoldanskem medijskem terminu v dvorani Maksa Pečarja, kjer je tudi baza slovenskih odbojkarjev. Z do zdaj opravljenim delom je Romun na slovenski klopi zadovoljen.

Po uvodnem turnirju v Nagoji slovensko izbrano vrsto čakata še turnirja v Orleansu v Franciji (20. do 25. junij) in v Pasayju na Filipinih (4. do 9. julij). Če bodo redni del tekmovanja končali med prvih osem, jih čaka še zaključni turnir v Gdansku na Poljskem. Že konec avgusta pa bodo pred olimpijskimi kvalifikacijami nastopali na evropskem prvenstvu v Varni v skupini B, v kateri bodo še reprezentance Ukrajine, Finske, Španije, Hrvaške in domače Bolgarije. Letošnje evropsko prvenstvo bodo ob Bolgariji gostile še Italija, Severna Makedonija in Izrael. Boji za kolajne bodo v Rimu.