Dolgočasna, bi lahko zapisali za 17. etapo dirke po Italiji, vsaj kar se kolesarjev, ki se borijo za najvišja mesta v skupnem seštevku, tiče. Tako se je že pred startom ravninske etape vedelo, da se bodo za zmago udarili sprinterji, ostali pa jo bodo skušali preživeti karseda mirno. Rečeno, storjeno. Po 197 kilometrih je zmagovalca odločil šprint, ciljno črto pa je kot prvi presenetljivo prečkal Alberto Dainese (DSM). Presenetljivo zato, ker se Italijan zadnjih nekaj dni ni dobro počutil in je bil blizu temu, da odstopi.

»To je noro. Zaključek je bil neverjeten,« se je smejalo 25-letnemu Albertu Daineseju, ki je sicer etapo na Giru dobil že lani. Zakaj je bil nasmešek tako zelo prešeren, pa so izdale njegove naslednje besede: »V zadnjih petih dneh sem bil bolan, imel sem želodčne težave in tudi težave z dihanjem. Danes je bil prvi dan, ko sem se počutil v redu, zmagati po takšnih težavah pa je neverjetno. Zelo sem vesel in ne morem se dovolj zahvaliti ekipi, da me je obdržala na dirki in me motivirala do konca. Bil sem povsem na meji svojih moči, Milan je prihajal iz ozadja, tako da nisem vedel, ali sem res zmagal. Na srečo sem imel nekaj prednosti.«

Boj za zmago na etapi se je sicer začel kakšnih pet kilometrov pred ciljem, ko je prišlo do razvrščanja na najbolj ugodne položaje za sprint, nesreč in padcev pa na srečo ni bilo. Najprej je najbolje kazalo Avstralcu Michaelu Matthewsu (Jayco-AlUla), a je izkušeni kolesar začel prehitro sprintati, tako rekoč na ciljni črti pa sta ga prehitela Italijana Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) in Dainese. Slednji je dvoboj rojakov sebi v prid odločil za kakšen centimeter, kar je bila njegova peta zmaga v karieri.

Favoriti za skupno zmago so etapo izbrali za počitek. »Pred nami sta še dve zahtevni gorski etapi in posamični kronometer, a je treba biti tudi v takšnih ravninskih etapah pazljiv,« so bile pred startom besede vodilnega Gerainta Thomasa, ki je dobro vedel, da je že majhen trenutek nepazljivosti dovolj, da se kolesar znajde na tleh. No, do tega med vodilnimi ni prišlo, so se pa favoriti za skupno zmago raje držali v ozadju, med njimi tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je etapo končal na 45. mestu. Da nadoknadi 29 sekund za rožnato majico, bo imel priložnost že jutri, ko bo na vrsti prva izmed skupno treh brutalnih etap, med katerimi bo za piko na i tudi sobotni gorski kronometer na Svete Višarje, kjer je pričakovati veliko slovenskih navijačev. Športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef je prepričan, da bo Roglič dobro pripravljen: »Smo polni samozavesti. Njegovo počutje je dobro. To se je izkazalo tudi v 16. etapi, ko smo analizirali, kaj se je zgodilo. Ustrezno bo pripravljen za naslednje tri etape. Zelo smo zadovoljni tudi z ostalimi kolesarji, še posebno Seppom Kussom. Če ga ne bi imeli, bi bil skupni seštevek videti povsem drugače. Vsi dajejo vse od sebe za dosego cilja, ki smo si ga zastavili in to je dobiti dirko s Primožem!«

