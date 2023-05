Preskakovanje demokracije

Šestnajst pedagoških strokovnjakov, ki na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje sodelujejo v delovni skupini za pripravo novega nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja, je v torek sporočilo, da nasprotujejo prehitevanju njihovega temeljnega dela s pripravo političnih dokumentov, ki so parcialni in bi morali izhajati iz širše strategije. Konkretno, so sporočili profesorji in pedagoški raziskovalci, nasprotujejo predlogu novele zakona o osnovni šoli, ki ga je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavilo brez posvetovanja s strokovnjaki.