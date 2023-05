Novomeški likovni dnevi, ki jih Dolenjski muzej pripravlja že devetnajsto leto zapored, so ta teden v mesto ob Krki privabili sedem akademsko izobraženih likovnih umetnikov iz Slovenije in tujine. Za šest dni so se tako razstaviščni prostori v Jakčevem domu spremenili v skupinski atelje, stvaritve z letošnje delavnice, ki bo potekala do sobote, pa bodo na ogled na skupinski razstavi od 30. junija do 2. septembra. Zbirka Novomeških likovnih dnevov se vsako leto dopolnjuje in šteje že 142 del, ki jih je ustvarilo 126 umetnikov. Nekaj del je stalno razstavljenih v prostorih novomeške občinske uprave in rotovža.

Po besedah kustosinje Dolenjskega muzeja Jasne Kocuvan Štukelj na koloniji tematika ustvarjanja ni predpisana, je pa res, da se dela umetnikov najpogosteje navezujejo prav na Novo mesto, njegovo zgodovino, okolico. Tako je tudi letos. Priznani akademski kipar Bojan Mavsar si je zamislil triptih, abstraktni pogled na Novo mesto v treh delih. »Vključil bom vodo, zanimivo novomeško arhitekturo in zgodbe, ki 'priletijo z neba'. To je simbolizem, ki ga gojim že vrsto let,« je dejal umetnik, ki se že leta aktivno ukvarja tudi s scenografijo za gledališče, film in televizijo.

Idealni pogoji za ustvarjanje

Akademska slikarka Katja Pal iz Lendave pravi, da se njeno tokratno delo tematsko ne razlikuje prav dosti od njenih siceršnjih del. »Po navadi sliko dojemam kot objekt, na ravni površini skušam ustvariti globino oziroma tridimenzionalni vtis. V Novem mestu me zelo navdihujejo zlasti barve in arhitektura, zato bom skušala to nekako vnesti v sliko.« Kot pravi, je sodelovanje na tovrstnih kolonijah dobrodošlo predvsem zato, da se umakneš ne le iz vsakodnevne rutine, pač pa predvsem iz ateljeja, kar prav gotovo prinese nov navdih. Med sprehodom po mestih veliko tudi fotografira in na vsakem kraju zaznava predvsem barve. Svoja dela je razstavljala na številnih razstavah doma in v tujini.

Podobnega mnenja je tudi mlada hrvaška umetnica Mihaela Rašica, ki je tik pred zaključkom podiplomskega študija na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu, poleg slikarstva se aktivno ukvarja s poezijo in filmom. Njena abstraktna stvaritev s poudarkom na barvah bo sestavljena iz treh velikih platen. To je njena prva udeležba na tovrstnih delavnicah. Kot pravi, ji je všeč predvsem občutek izoliranosti, odmaknjenosti od ustvarjanja na fakulteti. »Tu imam samo mir, delo in druženje z drugimi ustvarjalci ob pavzah, torej idealne pogoje za ustvarjanje,« dodaja mlada umetnica. Na koloniji letos sodelujejo še sarajevska umetnica Rebeka Abdagić, nagrajena z zlato značko za najboljšo študentko v generaciji, vizualni umetnik iz Kranja Domen Dimovski, ki ima za sabo že trinajst samostojnih in 68 skupinskih razstav ter sodelovanja na številnih filmskih festivalih, priznani akademski slikar, pedagog-andragog in glasbeno-scenski ustvarjalec Janez Kardelj, ki deluje tudi kot kulturni in družbeni kritik, ter ptujska slikarka Alja Košar, ki se ukvarja predvsem z grafiko, za sabo pa ima prav tako že lepo bero razstav doma in v tujini.

Z različnostjo do kreativnih prebliskov

Po besedah umetniškega vodje kolonije Roberta Lozarja se je kljub temu, da gre za zelo različne avtorje tako po generacijah kot po tehnikah in umetniškem izrazu, že po prvem dnevu med njimi ustvarila nekakšna sinergija. Organizatorji želijo predvsem, da se v istem prostoru srečajo različni ustvarjalci različnih generacij, kajti prav ta različnost potem prinaša kreativne iskre in ustvarjalni dialog. Eden od vrhuncev vsakoletne kolonije bo tudi tokrat pogovor s častnim gostom, aktualnim prejemnikom nagrade Prešernovega sklada, najvišjega priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti, akademskim slikarjem Hermanom Gvardjančičem. Z njim se bo Robert Lozar pogovarjal v petek, 26. maja, ob 18. uri v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja, odstirala bosta misli na temo Veščina in svoboda.