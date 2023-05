»Za poletno kolekcijo so nas navdihnili dolgi dnevi na soncu, ki so brez težav prešli v bleščeče noči. Ključno je sproščeno, prefinjeno oblačenje, ki ga poudarjajo trenutki sijaja s svetlečimi detajli in elegantno barvno paleto. Tudi kopalke, sandali in nakit za telo so prava paša za oči - in gradniki vsake poletne garderobe,« pravi Eliana Masgalos, oblikovalka konceptov pri H&M.

In poletje so na prav poseben način pozdravile tudi H&M ambasadorke: Nina Grilc, Gaja Prestor in Vesna Ponorac (na fotografijah). V poletje so zakorakale v prečudoviti Črni gori, kjer so predstavile lahkotne lanene obleke in elegantne kvačkane kose, kolekcijo kopalk in večerne obleke, ki kar kličejo po poletju. H&M jih namreč to poletje kombinira s satenastimi, bleščečimi kosi ter očarljivimi kopalkami in bikiniji z vezanimi detajli, ne glede na to, ali se sprehajate po plaži ali po mestni ulici. Gre za sodoben kontrast, ki povzdiguje teksture, preproste silhuete in naravne materiale, ki dihajo.

Kolekcija je že na voljo od 18. maja dalje v prodajalnah po vsem svetu ter na spletu na hm.com.