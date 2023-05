Po poročanju tujih medijev je umrla legendarna ameriška glasbena zvezdnica Tina Turner. Stara je bila 82 let. V zadnjih letih se je soočala z več zdravstvenimi težavami, tudi z rakom, možgansko kapjo in odpovedjo ledvic.

Rodila leta 1939 kot Anna Mae Bullock v mestu Brownsville v ameriški zvezni državi Tennessee. Po srednji šoli se je preselila v ameriški center blues glasbe St. Louis, kjer je spoznala kitarista Ikea Turnerja, s katerim se je poročila in imela dva otroka.

Skupaj sta izdala album Fool in Love, ki se je nemudoma povzpel na vrh glasbenih lestvic. O njunem zakonu je pozneje v avtobiografiji razkrila, da jo je trpinčil. Leta 1976 ga je z otrokoma zapustila. Pobegnila je brez denarja ter spočetka plesala v klubih in hotelih.

Sprva so ji skoraj vse velike glasbene založbe preprečevale, da bi zgradila solistično kariero, a je kljub temu med svojo kariero osvojila osem grammyjev in nanizala uspešnice, kot so The Best, What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero in Private Dancer.

Energični nastopi in močan vokal

Polnila je dvorane in stadione po svetu. Leta 1988 je v Rio de Janeiru nastopila pred 180.000 gledalci; tako številčen obisk je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov.

Pevka, ki je bila znana po energičnem nastopu na odru, izredno močnem vokalu in spektakularnih rock koncertih, je v svoji karieri izdala deset studijskih albumov. Prodani so bili v 200 milijonih izvodov. Revija Rolling Stone jo je umestila na 63. mesto lestvice 100 največjih umetnikov vseh časov in na 17. mesto lestvice 100 največjih pevcev vseh časov. Ima svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih. Leta 1991 je bila skupaj z Ikeom Turnerjem sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Bila je tudi igralka

Uspešna je bila tudi kot igralka. Med drugim je zaigrala v rock muzikalu Tommy (1975), akcijskem filmu Pobesneli Max III. (1985), v katerem je nastopila ob Melu Gibsonu, in v filmu Last Action Hero (1993).

Po njeni avtobiografiji je bil posnet biografski film What's Love Got to Do with It (1993) v režiji Briana Gibsona.

Leta 2008 se je podala na turnejo, ki jo je naslovila Tina!: 50th Anniversary Tour. Z odra se je poslovila leta 2009. Pozneje se je poročila z dolgoletnim spremljevalcem, nemškim založnikom Erwinom Bachom, se odrekla ameriškemu državljanstvu in pridobila državljanstvo Švice, kjer je s soprogom živela ob Züriškem jezeru.

Ob njeni 80-letnici so leta 2019 na Broadwayju začeli prikazovati muzikal z naslovom Tina: The Tina Turner Musical, ki pripoveduje njeno življenjsko zgodbo.

V zadnjih letih svojega življenja se je soočala s številnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z rakom, možgansko kapjo in odpovedjo ledvic.