v zvezi z napori vlade na področju konkretizacije investicije v NEK 2 imam vrsto vprašanj.

Najprej me zanima, ali je smiselno vlagati konkretne investicijske napore v projekt, o katerem se Slovenija še ni odločila, če je potreben, oziroma če ga bomo sploh podprli in realizirali. Ali res ne gre drugače pridobiti dovolj informacij za uspešno odločanje?

Kot veste, je ustavno sodišče sprejelo sklep, da je vsakršno javno odločanje o alternativnih predlogih legalno in seveda legitimno le v primeru, ko imata oba koncepta ali predloga enake možnosti, enako financiranje s strani države. Zanima me, koliko sredstev je država vložila v projekte in kampanjo za JEK 2 in v alternativne projekte in kampanjo, torej energetiko brez JEK 2? Posebej me zanima višina sredstev za promocijo JEK 2 v medijih in višina medijskih promocijskih sredstev proti temu predlogu.

Z energijo je približno tako kot z denarjem: če ga imaš premalo, lahko ukrepaš le na dva načina: manj ga moraš porabiti ali več zaslužiti, pridobiti. S tem v zvezi me zanima, kako je mogoče, da se v Sloveniji praviloma ne gradijo skoraj ničenergijski objekti, ki so z direktivo EU zapovedani od leta 2019 oziroma 20220 dalje? Kako je mogoče, da javni in zasebni investitorji pridobivajo uporabna dovoljenja za objekte, ki ne ustrezajo temu standardu? Kako vi ali vlada nadzirate to izvajanje, oziroma IZS, ki preko PI to omogoča?

Kot veste, gre kar okoli 40 % vse energije za porabo v zgradbah, zato je EU to področje posebej močno poudarila v vseh dokumentih in direktivah. Danes se z razpoložljivo tehniko in ekonomiko lahko praktično vsaka stavba opremi tako, da je energetsko skoraj popolnoma samozadostna, kar pomeni zmanjševanje porabe za 40 % energije, proti ničli. Ali je vlada z enako vnemo in konkretnimi rešitvami pristopila k solarizaciji (ki sedaj zaradi omejenih pogojev omrežja ni vsem dosegljiva) in kompenzacijskim investicijam za izravnavo porabe predvsem električne energije?

Kot eden tistih, ki so vrsto desetletij aktivno in uspešno sodelovali pri konkretnem uvajanju URE in OVE v stavbah, me preseneča in žalosti, da po eni strani lahkotno drvimo v po številnih ocenah nepotrebno JEK 2, po drugi strani pa država drži fige v žepu in podpira v večini primerov energijsko in okoljsko popolnoma neustrezno aktualno gradnjo, ki tudi ni skladna z zakonodajo.

mag. Bojko Jerman, Dolsko