Te živali so bili tujerodni krznaši. Pripeljane so bile v države Evrope, nekatere tudi na pobudo naravovarstvenikov. Iz stolčenih, razbitih, poškodovanih kletk so ušle v prosto naravo in zdaj se tam nekontrolirano množijo. Naša odgovornost in naloga je, da na spoštljiv in kar se da human način stanje uredimo. Če kdo tega ne razume, potem naj razmisli, kako bo ravnal, če se v njegovi domači kleti pretirano razmnožijo miši, podgane in še kaj.

Številnim se smilijo tudi slovenski medvedi. Na cesti med Bohinjem in Bledom je medveda zbil avto. Medved je čez določen čas poginil v mukah, lastnik je imel uničeno vozilo, k sreči pa ni bil poškodovan. Kaj boste rekli pretirani varuhi živali takrat, ko bo prva žrtev? Številčnost živali mora biti v okvirih, ki jih okolje in narava preneseta, ne glede na to, ali je to komu všeč ali ni. Če naše okolje ne zmore več kot 700, 800 medvedov, potem so stvari jasne, ker takrat, ko je živali preveč, najbrž trpijo prav živali same. Tisti, ki jih slikajo, snemajo, zbiralci lajkov in še česa, jim želijo dobro, zato bodo ta realni pogled morali prevzeti. x Seja državnega zbora, 23. maja 2023