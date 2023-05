Do zadnje strani: Smrtonosna molčečnost resničnosti

V Resničnosti ni malo trenutkov, ko ima Kovačičev pripovedovalec, Ćato-pisar, občutek, da je opazovan. Zdi se tudi, da ne zna razločiti, ali ga opazuje človek ali kakšna druga nečloveška entiteta. Nelagodju in strahu se primeša občutek krivde: če je opazovan, je to zato, ker je prekršil Zakon, zaobšel Pravila igre, in čeprav bi težko našli hujšo obsodbo, kot je čiščenje ostankov granat v povojni kazenski koloniji, je Ćato neprestano na preži, v pričakovanju tiste prave kazni, ki šele mora priti.