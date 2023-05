Od sredine marca je vlada začela prositi uradnike po Franciji, naj ustvarijo »začasne regionalne namestitvene zmogljivosti«, s katerimi bodo lahko obvladovali val brezdomcev iz prestolnice, med katerimi je veliko migrantov.

Minister za stanovanjska vprašanja Olivier Klein je v začetku tega meseca parlamentu pojasnil, da so bile spremembe potrebne zaradi pričakovanega pomanjkanja prostih sob in namestitev v mestu luči med svetovnim prvenstvom v ragbiju od septembra in olimpijskimi igrami prihodnjega julija in avgusta.

Številni nizkocenovni hoteli, ki jih oblasti uporabljajo za zagotavljanje nujnih nastanitev brezdomcem, nameravajo svoje sobe po tržnih cenah oddajati ljubiteljem športa in dopustnikom.

Vlada ocenjuje, da se bodo hotelske zmogljivosti, ki so na voljo za namestitev brezdomcev, »zmanjšale za 3000-4000 mest zaradi teh dogodkov,« je Klein povedal poslancem 5. maja.

Dejal je, da jih to pričakovano zmanjšanje sili, da se pripravijo na razmere, ko bo treba za ljudi, ki potrebujejo nujno namestitev, odpirati zasilne namestitvene prostore v provincah.

Toda ljudje v pokrajinah in občinah, kjer bi namestili brezdomce, niso naklonjeni vladnim načrtom.

Župan mesta Bruz na severozahodu Bretanje Philippe Salmon je v torek izrazil nasprotovanje zamisli o novem centru v njegovem mestu z 18.000 prebivalci blizu regionalne prestolnice Rennes.

»Nismo za nastanek objekta na našem območju, v razmerah, ki se nam zdijo nesprejemljive,« je dejal.