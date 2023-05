Kampanja za nestalno članico varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN) je priložnost, ki bi jo vsi lahko izkoristili za pomoč Sloveniji pri doseganju tega cilja, in ne kot še eno priložnost za rušenje vlade, se je včeraj na tvit predsednika SDS Janeza Janše, da je Slovenija vložila kandidaturo na izrecno prošnjo zaveznikov, odzval državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Samuel Žbogar. Kampanja je bila dobra, ostajamo previdno optimistični glede volitev, ki bodo 6. junija, je na vprašanje novinarjev odgovoril Žbogar v izjavi s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič na srečanju v državnem zboru.V tvitu je predsednik SDS razkril, da je Slovenija v času njegove vlade kandidaturo za nestalno članico VS ZN vložila na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in Natu. V primeru neuspeha na glasovanju v generalni skupščini ZN Janša, kot je med drugim zapisal, pričakuje takojšen odstop ne le zunanje ministrice Tanje Fajon, ampak celotne vlade. Janša je s tem razkritjem v kritičnem obdobju zbiranja podpore za nestalni sedež po oceni izkušenih diplomatov in zunanjega ministrstva zavestno in načrtno škodil slovenskim možnostim za uspešnost kandidature.

Kampanja za VS ZN Sloveniji odpira številna vrata in dokazuje, da je ravno tako pomembna kot sam cilj, je poudaril državni sekretar na zunanjem ministrstvu Žbogar, ki se je v prostorih državnega zbora s Klakočar-Zupančičevo sešel s slovenskimi poslovneži iz Ruande. »Janša misli svoje misli. Jaz verjamem, da imamo zelo dobre možnosti, in bom optimistična, dokler ne bodo izvedene volitve,« pa je dejala Klakočar-Zupančičeva. »Srčno upam in si želim, da Slovenija dobi ta nestalni sedež. Ne bi se ukvarjala z njegovimi črnimi napovedmi,« je dodala.

Kandidatura na predlog atlantskih zaveznikov

Janša je danes očitke, da njegov tvit škodi slovenski kandidaturi, odločno zavrnil. »Taka opozorila lahko kvečjemu pomagajo naši kandidaturi, in to predvsem v smislu, da vladajoči ne ponavljajo streljanja v lastno koleno iz dneva v dan,« je povedal v izjavi novinarjem. »Glede na to, da niti nismo bili na vrsti, je bilo jasno, da je do vložitve te kandidature prišlo po širšem posvetu v mednarodni skupnosti. O tem se je na široko pisalo in govorilo in ta očitek nima nobene zveze,« je še dejal. Slovenija je, kot je rekel Janša, »kandidaturo v času naše vlade vložila bolj ali manj na izrecen predlog ameriških in evropskih zaveznikov«, ker se je takrat ocenjevalo, da je kredibilna članica zavezništev, ki ima velike možnosti za pridobitev dvotretjinske večine glasov v generalni skupščini ZN. »Glede na to, da resolucije, ki obsojajo Rusijo in posredno Belorusijo, v generalni skupščini ZN v zadnjem letu dobijo tudi po 140 glasov ali več, je popolnoma jasno, da tukaj igrati na prorusko karto nima smisla,« je še opozoril Janša.

Na Janšev zapis se je včeraj odzval tudi koordinator Levice in podpredsednik vlade Luka Mesec: »Na žalost tudi takrat, ko imamo zelo jasen zunanjepolitični interes, pri katerem bi morali kot država stopiti skupaj, vsaj ena stranka nikoli noče razumeti interesa države in govori vse tisto, kar nam v resnici države po svetu očitajo,« je opozoril. To, da naj bi za našo kandidaturo stale ZDA, je argument, ki dejansko lahko zruši kandidaturo Slovenije, je dodal. x sta