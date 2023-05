»Ukrajinske sile so danes s tremi plovili brez posadke neuspešno poskušale napasti ladjo črnomorske flote Ivan Kurs,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so uničili vsa tri domnevna ukrajinska plovila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je ministrstvo pojasnilo, da je bila naloga napadenega ruskega plovila varovanje plinovoda v turških vodah. Do napada pa naj bi prišlo približno 140 kilometrov severovzhodno od Bosporja.

Rusija in njene sile so bile od začetka invazije na Ukrajino že večkrat tarča napadov, vdori brezpilotnih letalnikov in sabotaže pa so se v zadnjih tednih osredotočali predvsem na obmejno regijo Belgorod.

Tudi danes so lokalne oblasti poročale, da je bila regija ponoči znova tarča napadov z brezpilotnimi letalniki. V ponedeljek pa je v Belgorod iz Ukrajine vstopila skupina saboterjev. Ruske sile naj bi napade skupine že odbile in jo potisnile nazaj v Ukrajino. Pri tem pa naj bi ubile več kot 70 borcev, ki so jih označile za ukrajinske teroriste.

Ukrajinske oblasti sicer zanikajo vpletenost v spopade in poudarjajo, da za njimi verjetno stojita dve protikremeljski skupini, Legija Svoboda Rusije in Ruski prostovoljski korpus.

V luči tega je ruski obrambni minister Sergej Šojgu danes opozoril, da se bo Moskva ostro odzvala na vsakršne napade na ruskih tleh. Prav tako je naznanil, da bodo oblasti ranjenim vojakom in družinam umrlih namenile do približno 60.000 evrov pomoči.