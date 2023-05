Novomeški kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo hudodelske združbe, ki je odjemalcem v Posavju preprodajala trde droge. V ta namen so v torek izvedli 25 hišnih preiskav, v katerih so del droge tudi zasegli. Združbo sta vodila Posavca, je v izjavi medijem povedal pomočnik vodje novomeških kriminalistov Matjaž Štern.

V večmesečni preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je hudodelska združba delovala od začetka leta 2022 do maja letos, vodila sta jo 21- in 26-letnik. Drogo sta nabavljala od različnih ponudnikov na območju Ljubljane in jo nato prek dveh preprodajalskih mrež dobavljala končnim uporabnikom v Posavju. Pri tem si je združba pridobila večjo premoženjsko korist.

V preiskavi so kriminalisti po Šternovih besedah uporabili tako klasične preiskovalne metode kakor tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Preiskavo so končali v torek, ko so na območju Brežic, Krškega, Sevnice, Novega mesta, Ljubljane, Maribora in Celja opravili 25 hišnih preiskav v zvezi s 27 osumljenci, od katerih jih je enajst še vedno v policijskem pridržanju.

Člani hudodelske združbe so po besedah pomočnika vodje novomeških kriminalistov stari od 21 do 66 let. Med njimi je tudi zapornik, ki prestaja večletno zaporno kazen in je kazniva dejanja izvrševal med prostimi izhodi.

Kokain, heroin, amfetamini, orožje …

V hišnih preiskavah je policija zasegla večjo količino prepovedanih drog, kot so kokain, heroin, amfetamini in MDMA. Zasegli so tudi denar, elektronske naprave in dva kosa nelegalnega orožja s pripadajočim strelivom, ter motorno kolo, s katerim je združba kupovala in prodajala drogo. To je bilo ukradeno, vrnili so ga lastniku.

Za kazniva dejanja, ki so jih v hudodelski združbi izvrševali osumljenci, je zagrožena zaporna kazen od pet do 15 let, je še povedal Štern.