Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je poročala, da so tujci obtoženi, ker so se borili skupaj z ukrajinskimi silami med ruskim obleganjem pristaniškega mesta Mariupolj na jugu Ukrajine. Na ukrajinski strani se je boril tudi bataljon Azov, ki ga je Rusija označila za teroristično organizacijo.

Peterica je obtožena več kaznivih dejanj, med drugim sodelovanja v usposabljanju za izvajanje »terorističnih dejavnosti«.

Vseh pet moških so po navedbah Moskve zajeli lani med bitko za Mariupolj, kasneje pa so jih izpustili v okviru izmenjave zapornikov. Sojenje naj bi tako potekalo v njihovi odsotnosti.

Sojenje proti Švedu Matthiasu Gustavssonu, Britancem Dylanu Haelyju, Andrewu Hillu in Johnu Hardingu ter Hrvatu Vjekoslavu Prebegu je sicer lani potekalo tudi v samooklicani proruski Ljudski republiki Doneck.

Obtožnica tožilstva jih je takrat bremenila kaznivih dejanj urjenja za teroristične dejavnosti in sodelovanja v oboroženem spopadu v vlogi plačanca. Vsi obtoženi so krivdo zavrnili.

Prebeg je izjavil, da so bile njegove dolžnosti na bojišču omejene na spremljanje položajev nasprotnika in ni sodeloval v oboroženih spopadih proti ruskim silam. Gustavsson je dejal, da je podpisal pogodbo, ne da bi jo prej preučil, in dodal, da ni deloval na prvi bojni liniji, ampak je samo varoval vhod v tovarno Iljič v Mariupolju. Healy in Hill sta povedala, da sta v Ukrajino prišla kot prostovoljca, Harding pa je odklonil pričanje.