Ker danes ni nobena znanost izračunati, koliko energije, vode ali drugih surovin – človeškega dela tu ne omenjamo – je potrebnih za izdelavo oblačila, se je hitro izkazalo, da je hitro »upokojevanje« oblačil tudi netrajnostno, da torej okolje obremenjuje bolj, kot bi bilo treba. Do spoznanja, da je tudi že nošeno lahko uporabno in celo moderno, je bil zato le še korak. Ekonomija je tu preprosta: nov plašč ali suknjič priznanega oblikovalca lahko stane tudi nekaj sto evrov in če smo zanj že plačali toliko, ga bomo raje leta in leta v omari prepuščali moljem in prašenju, kot pa bi ga vrgli proč.

Neracionalno, a razumljivo.

Trend nošenja oblačil iz druge roke je tako vskočil v to vrzel: lastnike bolj ali manj dragih kosov oblačil je spodbudil, da jih prodajo, na drugi strani pa je ustvaril povpraševanje po njih pri ljudeh, ki si novih ne morejo privoščiti. Pogruntati je bilo treba le še trik, s katerim ljudi, občutljive na »odtis« tujega telesa v oblačilu, prepričajo, da ta oblačila niso umazana ali kužna, vsemu skupaj nadeti pečat skrbi za okolje, in trend je bil rojen. Pospešek so mu dali spletni in siceršnji vplivneži, ki so trend bolj ali manj iskreno vzeli za svojega.

Z nekajletno zamudo je prišel tudi k nam in kot pravijo poročevalci s terena, se je kar prijel. Rabljeno je postalo šik. In če je nekoč veljalo, da so rabljena nosili mlajši sorojenci ali tisti, ki jim drugega ni preostalo, je danes povsem normalno, da se v trgovinah z rabljenimi oblačili oblačijo tisti, ki bi lahko nakupovali tudi v običajni trgovini. Razlika je le v tem, da se jim zdi za malo plačati sto in več evrov, ko pa enak kos lahko dobijo za deset ali dvajset.

Med tiste, ki nam omogočajo trajnostno življenje, pa lahko uvrstimo tudi številne mojstre, ki poskrbijo, da poškodovanih stvari ne zavržemo, ampak jih popravijo. Čevljarji, krojači, torbarji, dežnikarji; vse to so poklici, ki znova pridobivajo veljavo, saj mojstri po navadi stvari popravijo tako, da ni videti, kje so bile poškodovane.

Zavedanje, da rabljeno ali poškodovano ni za v smeti, je torej na mestu. Le posvojiti ga je treba.