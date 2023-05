Če pogledamo statistiko, so izdelki iz tekstila poleg odpadne električne in elektronske opreme ena najhitreje rastočih vrst odpadkov v Evropski uniji, strokovnjaki pa ocenjujejo, da se bo trend rasti nadaljeval tudi v prihodnosti. V Sloveniji letno zavržemo 17.000 ton tekstila. Na ekološki način se ga predela le 15 odstotkov. Preostanek konča na odlagališčih, kar predstavlja veliko obremenitev za okolje, saj je tekstil zaradi svoje sestave slabo razgradljiv. Poleg tega pri razgradnji nastaja metan, ki je 21-krat močnejši povzročitelj segrevanja ozračja kot ogljikov dioksid.

Panoga tekstilne industrije povzroča od 5 do 15 odstotkov celotnega negativnega vpliva na okolje. Velik del onesnaževanja nastane pri gojenju sadik bombaža, ki jim za doseganje maksimalne rodnosti dodajo pesticide in umetna gnojila.

Nakupujmo manj, a premišljeno

Velja torej nasvet, da nakupujmo premišljeno, če pa so naše obleke še vedno v dobrem stanju, jim lahko damo priložnost, da ponovno zaživijo. Lahko jih na primer poklonimo prijateljem, znancem, sorodnikom in ta ideja se je že precej prijela vsaj med dekleti, pa tudi med starši otrok, ki si med seboj izmenjujejo oblačila, ki jih enostavno ne potrebujejo več. Ob tem niti ni nujno, da se izmenjevalci med seboj poznajo, saj tudi pri nas obstajajo dogodki, organizirani v namen izmenjave oblačil in obutve. Druga možnost je, da tekstilne izdelke oddamo v humanitarni namen, in sicer v za to namenjene zabojnike. Lahko jih tudi prodamo prek spleta ali pa nenazadnje nesemo v katero od prodajaln, ki ponujajo rabljeno obleko in obutev.

Kar 90 odstotkov odpadnega tekstila je mogoče reciklirati, zato je pomembno, da se ga znebimo na okolju prijazen način. Ponovna uporaba tekstila pa ima vseeno prednost pred reciklažo.

Trgovine z rabljenimi oblačili sicer v prestolnici poznajo že več kot desetletje. A če jih je v zadnjih letih obiskovala le peščica navdušencev nad oblačili »iz druge roke«, je tistih, ki kupujejo rabljena oblačila, vse več. »Mislim da se je širše prebujanje v razmišljanju o takih trgovinah začelo pred nekaj leti. Sicer poznam kar nekaj posameznikov, ki nosijo rabljena oziroma vintage oblačila že več deset let, vendar se tudi zavedam, da so v manjšini. Morda so pri tem pomagali mediji, ki so imeli v zadnjih letih kar nekaj prispevkov, člankov oziroma oddaj na to temo in so s tem marsikomu odprli oči ter širši množici pokazali, da je tak način oblačenja ne samo moden, temveč tudi naravi prijazen,« meni Karmen Koren, lastnica vintage trgovine Reinkarmika v Kobaridu. Dodaja, da se je tudi na družbenih omrežjih zgodil porast »​second hand«​ profilov, kjer posamezniki prodajajo svoje oblačila, ki jih ne nosijo več, vedno več posameznikov pa je po njenem mnenju tudi začelo opažati, da je trenutna ponudba oblačil v »​​fast fashion« trgovinah manj kakovostna kot nekoč, da so materiali umetni in da se oblačila po pranju »​​scufajo« ter tako niso več uporabna.

Karmen Koren je ideja o odprtju trgovine, kjer bi prodajala rabljena vintage oblačila, sicer doletela čisto spontano. Leta 2016 se je iz Ljubljane vrnila domov v Posočje, kjer je vsa oblačila shranjevala v hiši svojih staršev, v garaži, na podstrešju. Ko je bila doma kakšen mesec ali dva, ji je oče rekel, naj vsa ta oblačila pospravi in nekaj z njimi naredi, sicer bo pripeljal traktor in vse odpeljal. V tistem trenutku se je zgodil klik: »Odprla bom trgovino, kjer imam vintage oblačila, kjer šivam in predelujem ter spoznavam nove ljudi,« pripoveduje sogovornica, ki se je v obleke zaljubila že, ko je kot majhna opazovala mamo, kako jih pomerja.

Mnogo rabljenih kosov je unikatnih

Karmen Koren kot glavni razlog za obisk trgovine z rabljenimi oziroma predvsem vintage oblačili vidi v tem, da so vintage kosi izdelani iz kakovostnih materialov, dobrih krojev, ki se prilegajo telesu, in seveda zaradi same trajnosti ter ponovne uporabe. »Nenazadnje pa tudi zato, ker so številni kosi brezčasni. Lahko rečem tudi, da so glede uporabe večni,« pravi in dodaja, da sama meni, da je eden od razlogov tudi, da so kosi v takih trgovinah unikatni. Najverjetneje boš s tovrstnim nakupom edini, ki boš imel določen kos. »Če pa se že zgodi, da ga ima še kdo, to po navadi prinese navdušenje in nasmeh na obraz,« dodaja Karmen.

Oblačila izbira in kupuje po različnih sejmih, kjer vsak kos skrbno pregleda in nato izbere, ali je pravi za Reinkarmiko. Nekateri oblačila prinesejo in pustijo pred vrati trgovine (niti ne ve, kdo so), nekateri jo prej pokličejo in rečejo, da bi radi podarili določene kose. Ta oblačila nato loči na tista, ki najdejo nov dom v njeni (spletni) trgovini, gredo v predelavo, reciklažo (za rabo v gospodinjstvu ali avtomobilizmu), jih podari družinam, različnim organizacijam, trgovinam z rabljenimi oblačili, prijateljem in drugim. Nekatera pa tudi predela v vrečke, ki jih nato vsaka stranka dobi v dar. »Zavedam se, da ni mogoče vseh rešiti, vendar stremim k temu, da nobenega kosa ne zavržem,« opisuje.

Predsodkov je vse manj

In če se komu poraja vprašanje, kako je s čistočo tovrstnih oblačil, Karmen meni, da je predsodkov vedno manj. Kolikor opaža sama, je o tem marsikdo spremenil mnenje. Sogovornica se spomni prigode, ko je gospa, ki dela v trgovini z rabljenimi oblačili, izjavila nekaj, kar da misliti. V trgovino je prišel gospod, ki se je zmrdoval nad rabljenimi kosi, in ji rekel nekaj v smislu: »Kako lahko nekdo nosi ta oblačila, glede na to, da jih je nosilo že toliko ljudi.« Ona ga je vprašala, ali kaj obiskuje hotele, in odgovoril je, da seveda. Potem mu je odvrnila: »Se pravi, da spite v posteljnini, ki jo uporablja na tisoče ljudi, in nosite kopalne plašče, ki jih je nosilo na tisoče ljudi?« »Pri rabljenih oblačilih pa je to nosil najverjetneje samo en človek. In tega se najverjetneje (upam) zaveda veliko ljudi,« še dodaja sogovornica.

Njeno trgovino v Kobaridu obiskujejo posamezniki vseh starosti, največ pa ženske, stare od 25 do 50 let. »Verjetno se razlikujejo samo po tem, da eni iščejo unikatnost, eni kakovost, drugi pa pridejo pobrskat za kakšnim kosom, ki jim manjka v omari,« opisuje lastnica trgovine, ki je bila od začetka v njej večino časa sama, saj marsikdo v okolici ni razumel njenega koncepta. Vendar se je v roku kakšnih dveh let to spremenilo in zdaj jo obiskujejo posamezniki z vsega sveta.

Obutev lahko popravimo ali očistimo

Da njune storitve ljudje še kako cenijo, pravita tudi dežnikarica Marija Lah in čevljar Nenad Mladenović, dva med poslednjimi, ki se še ukvarjajo z obrtmi, ki stvarem dajejo novo življenje. Nenad je poleg kolega, ki se na Jesenicah poleg popravljanja koles ukvarja še s čevljarstvom, edini šuštar na zgornjem Gorenjskem. Marija pa je edina dežnikarica v Ljubljani in kot pravi, ji stranke vsakodnevno dajo vedeti, do jo potrebujejo. Dežniki kot odpadek predstavljajo še posebno težavo, saj so sestavljeni iz različnih materialov, v večini iz poliestra, in če jih že zavržemo, jih moramo vsaj razstaviti. In če kupimo novega, je vprašljiva njegova kakovost, zato dajo stare, kakovostne dežnike številni raje popraviti. Ali pa preprosto pri Mariji kupijo rabljen dežnik. Tudi Nenad pokaže sicer kakovostne, usnjene superge priznane blagovne znamke, ki nove stanejo okoli 100 evrov, a se je na notranji strani strgalo blago, ki ga bo enostavno pokrpal in stranka jih bo lahko nosila naprej.

Medtem sta se Jana Ficko in Andraž Zdravje prav tako lotila zanimive dejavnosti, in sicer čiščenja superg. Opazila sta namreč, da ljudem ni v navadi, da bi za superge ali čevlje skrbeli tako, kot to sicer počnejo z oblačili. Zato sta v Ljubljani odprla delavnico z imenom The Sole Cleanic, kjer sta od superg v čiščenje dobila že vse – od tekaških vse do najprestižnejših znamk, ki stanejo tudi 1000 evrov. K njima pridejo predvsem ljubitelji superg, ki želijo, da njihova obutev čim dalj ostane kot nova, in tisti, ki se ne upajo sami lotiti čiščenja, da ne bi poškodovali materiala, ali pa nimajo časa za čiščenje in to raje prepustijo strokovnjakom. »Stranke so navdušene, da nekdo namesto njih poskrbi za njihovo obutev. S čiščenjem jim povrnemo svežino in podaljšamo življenjsko dobo, da jih lahko dalj časa nosijo. Na ta trajnostni vidik najine storitve sva zelo ponosna in upava, da se bo v prihodnje še več ljudi zavedalo, da lahko par čevljev z rednim čiščenjem nosiš zelo dolgo,« zaključita sogovornika.

