Kdo pri vaju najpogosteje poišče pomoč?

Albert: Večinoma starši, ki kličejo, da bi k nama pripeljali najstnika, da bi mu nudila individualno pomoč. Največja težava večine staršev je priznanje, sprejemanje, da imajo oni največji vpliv na spremembo pri svojem otroku.

Je več težav prineslo obdobje po epidemiji ali obdobje gospodarske krize? Kaj je bolj zaznamovalo otroke?

Albert: Razmišljati moramo v logiki nekega zaporedja. Kar je pri obdobju epidemije najbolj prizadelo te generacije, je, da so izgubili učno kondicijo, na zaslonih so se lahko lepo odklopili od intenzivnega šolskega dela in postopno so uživali ta »elektronski kokain«, se zasvojili, izgubili aktivni odnos do učenja, prisotnost sodelovanja. Potem so se vrnili v šolske klopi in sedaj v šolah zahtevajo od njih enako kot prej, kot da se ni nič zgodilo. Nekateri otroci so se sicer hitro prilagodili, spet drugi se niso, izgubili so svoj status, začeli dobivati slabše ocene in posledično slabšo samopodobo in samozavest. Pojavile so se stiske, za katere šolski sistem nima nekega posluha. Po drugi strani pa starši in šolniki še dodatno pritiskajo na te otroke in vsi otroci tega žal ne zmorejo.

Danes jezni starši kažejo s prstom na šole, da ne naredijo dovolj za njihove otroke ali pa da jim izobraževanje povzroča preveč stisk, učitelji se branijo, da so postali nemočni, saj njihov poklic ni več tako spoštovan in cenjen, spet tretji pa za vse krivijo družbo in čase, v katerih smo se znašli. Kdo je v prvi vrsti odgovoren za najstnika in od koga se otrok največ nauči?

Albert: Taka podtikanja me zelo zmotijo. Vsi odrasli smo odgovorni za prihodnost naših otrok in kaj jim posredujemo. Zavzemam se, da vsi, starši in tudi tisti, ki delajo z otroki, stopijo skupaj in najdejo skupni imenovalec ter pogledajo, kje lahko vsak po svoje pomagajo za dobro otrok.

Leonida: Starši pa so tisti, ki se morajo vprašati, kako preživljajo čas s svojimi otroki. Kljub vsemu pri najinem delu in v stiku s starši opažam, da je fokus predvsem na storilnosti, ali je otrok izpolnil naloge… Veliko je šolskih obveznosti, dodatne prostočasne obveznosti, zelo malo pa je družinskega življenja in zelo malo je tu prostora za sproščenost in igrivost. V takem vzdušju tudi odrasli težko zdržimo, kaj šele otroci, ki so bitja, ki imajo potrebo po tem, da se igrajo, sprostijo, zabavajo, da jim je humor in igra nekaj, s čemer se oni regulirajo.

Se vam na splošno zdi, da je najstnikom z leti bolje ali da določene spremembe, kot je na primer pojav družbenih omrežij …, tudi negativno vplivajo na njihov psihični razvoj, njihovo dojemanje sveta, empatije, vzpostavljanje pristnih medčloveških odnosov?

Leonida: Sem prepričana, da mladi živijo v težkih časih in da se tega zavedajo. Da se tega zavedajo, sklepam po tem, kakšne informacije dobivava midva iz prve roke, ko se pogovarjava s starši, ki prihajajo v najino skupnost. So starši, ki prihajajo v skupnost zaradi otrok, ki izgubljajo smisel. To se kaže na način, da se ti otroci ne odzivajo, veliko mladih je na raznih antidepresivih, pomirjevalih in podobnih substancah, da sploh lahko preživijo.

Albert: To so okoliščine, ki so drugačne. Midva pred dvajsetimi leti pri najinih otrocih sicer nisva imela opravka s pametnimi telefoni, sva se pa ukvarjala z drugimi, kot so postavljanje meja, kaj je avtoriteta, odnos in stik. Danes so drugačni zunanji dejavniki, ampak osnova je še vedno v tem, ali se mladostniki počutijo varni v domačem okolju in ali lahko povedo, če so v stiski, ali lahko zaupajo, ali lahko delijo svoje strahove. To so neka načela v odnosih, ki ostajajo ves čas enaka.

Kako se približati najstniku, ki nam da jasno vedeti, da nas v nekem trenutku ne potrebuje več oziroma se začne tudi zapirati vase?

Albert: Nastop najstništva je ključni obrat v odnosu med starši in otroki. Pokaže se, da tradicionalni način vzgoje več ni učinkovit. V tem obdobju ni odziven, da starši potrebujejo neke nove pristope, s katerimi bodo naredili prostor, da bo otrok z njimi ostal povezan. Zdaj se začne obdobje, ko starši začnejo kritizirati, se pritoževati, kaznovati, primerjati, poniževati, otroci pa se umaknejo na neko distanco, v svoje svetove. Potem nastopi še internetni sistem, ki jih še bolj odpelje drugam. Tukaj je ključno, da starši ponovno pridobijo čustveni stik z otrokom.

Leonida: Eno je čustveni stik, drugo pa je tudi zaupanje. To je obdobje, ko nam otroci ne povedo več vsega in to je prav! Oni se učijo imeti svoj svet in potrebujejo svoje lastne izkušnje. Če se starši v vse vtikamo, jim jemljemo občutek, da zmorejo sami. V tem obdobju tudi potrebujejo razviti občutek intimnosti. Starši si zaupanje pridobimo s tem, da nismo vsiljivi, da rečemo in pokažemo, glej, vem, da ti zmoreš, da verjamemo, da bo prepoznal primerno družbo in se znal zaščiti, če bo potrebno ter da verjamemo, če takrat tega ne bo zmogel, da bo takrat poklical nas - starše. Zelo je pomembno, na koga se najstnik lahko nasloni, ko kaj naredi narobe, ker seveda kaj ušpiči, saj potrebuje te izkušnje. Ah, to, da si starši rečejo: »Moj pa ne bo zabredel, pil alkohola, poskusil travo…,« je neumno, saj najstniki gredo v smeri pridobivanja teh izkušenj, ker se s tem osebnostno razvijejo, bolj je vprašanje, kje smo mi, starši takrat, ko nas potrebujejo, ali smo kaznovalci, rablji ali smo njihovo varno pristanišče, kamor oni lahko pridejo s svojo stisko, s svojo napako ali samo izkušnjo in vedo, da se bomo povezovalno odzvali. Tako je zgrajeno zaupanje v obdobju najstništva. Starši smo tisti, ki smo odgovorni za odnose, ne otroci.

Smo v obdobju zaključevanja šolskega leta. Za nekatere mlade bo to manj uspešno leto, nekaterim ne bo uspelo priti na želeno šolo ali gimnazijo, nekaterim bo spodletelo na maturi ali pa se ne bodo mogli vpisati na fakulteto, kjer bi želeli nadaljevati šolanje. Kako najbolj učinkovito stati ob strani tem učencem in dijakom?

Albert: Jaz neuspehe vidim tudi kot dosežke. To sicer ni prijeten dosežek, ampak je dosežek! Bolj alarmantno danes je to, da otroci nimajo občutka, da so to njihovi dosežki. Starši namreč s pritiskanjem in pretiranim čustvovanjem otroku ukradejo lastništvo dosežka. Drugo pa je, da otroci nimajo zavedanja, da se napako da popraviti. To pa so ključne izkušnje, ki jih otroci potrebujejo, da pridejo opremljeni v življenje. Starši in otroci namreč potrebujejo pot dobrega upanja, kar pomeni, ko se ti neka vrata zaprejo in nekam ne prideš, začneš razmišljati, kako boš lahko prišel do novega cilja po neki drugi poti. Danes je veliko neformalnih poti, čez eno leto je še ena priložnost. In naj ne bo zaradi enega neuspeha konec življenja in sveta v tistem trenutku. Gremo naprej.

Leonida: Tukaj bi rada opozorila starše, ki se obremenjujejo, da mora otrok dobiti določeno število točk, da bo lahko prišel na točno tisto srednjo šolo ali gimnazijo. In ne le otroci, tudi starši imajo v mislih le eno šolo, na katero mora priti otrok. Dejansko ne znajo opazovati, počakati, spremljati otroka in ga podpirati. Kaj pa, če se ta otrok ni potrudil dovolj ali pa je imel le smolo? Na starših je, da otroka naučijo videti malce širše. Kajti če otrok ne uspe, začne izgubljati smisel in zaradi tega nekateri tudi postanejo samomorilni, saj ne vidijo izhoda.

Albert: Potem pa še kaznovanje pri neuspehu, kot je na primer, za kazen pa ne boš šel z nami na morje. To je neumno! Saj verjetno so temu otroku če ne eno leto pa štiri leta govorili, kakšne bodo posledice, in otrok ni verjel. Posledica je že, da se ne more vpisati v želeno šolo ali napredovati v višji letnik. Ali ni to že dovolj jasna in sporočilna posledica? Ali potrebuješ še dodatno poslabšanje tega občutka in sporočilo, da staršem ni mar zate in tvoje občutke?

Leonida: Posledica je tisto, kar nam po vsej logiki prinese življenje, to je izkušnja, ki je vezana na to, kakšno dejanje sem jaz sprejela. Življenje nam daje posledice naših odločitev, in ko začnemo najstnika gledati na tak način, takrat je razmišljati o kakršnikoli kazni nima več smisla. Mislim, da bi starši morali umakniti razmišljanje, da je otroke potrebno kaznovat. To je neumnost, s takim načinom odženemo otroka iz odnosa in iz prakse dela s starši lahko povem, da kaznovanje ne deluje. Tukaj ne govorim o permisivni vzgoji. Zagovarjam meje in pravila.

Veliko staršev pravi, da bi naredilo vse za svojega otroka, me pa zanima, koliko staršev bi bilo zmožno reči otroku, ki pride domov z negativnim spričevalom, da razume njegovo stisko in ga bi objelo. Jaz mislim, da si tak otrok zasluži objem, vsak otrok si zasluži objem in seveda potem načrt, kako bo ta dosežek popravil.

Torej na starših je, da pridobijo zaupanje in pokažejo razumevanje?

Leonida: Ja, in to je empatija, tako tudi otroka učimo empatije.

Albert: Kraljevska pot do tega je, da mi vidimo in začutimo čustva svojega otroka. Ko pride domov s slabim spričevalom ali negativnim pismom bodoče ustanove, kjer se je želel šolati. Če se osredotočimo na to, da razumemo, da je otroku težko, pridemo v jedro tega, kaj se dogaja z našim otrokom.

To so bile starševske naloge in vloge. Kaj pa šole in učitelji? Naredijo dovolj za razumevanje najstnikov?

Leonida: Ne bi posploševala. Midva zelo veliko sodelujeva s šolami. Starši mi vedno pravijo, da zagovarjam najstnike. Vidim tudi, da učiteljem ni lahko. Okoliščine, v katerih zdaj delajo, so zelo težke. Po eni strani so starši zelo zaščitniški, po drugi strani je sistem zelo rigiden in tudi oni se zavedajo, da ne učijo pravih stvari. Niso vsi učitelji enaki in niso vsi starši enaki. Je veliko šol, kjer se tega zavedajo in želijo nadoknaditi s supervizijami, izobraževanji, socialnimi delavci. Moramo iti ven iz kritike šolnikov. Učitelji so za otroke in dajmo delati z učitelji lepo. Morda se bodo tudi odzivali na drugačen način.

Albert: Tako kot starši potrebujejo nov model, ga tudi učitelji. Kjer učitelji sprejemajo, da je kakovost odnosa podlaga za dobro učno delo, je manj zapletov, več motivacije, bolj jim učenci sledijo. Ko otroci čutijo, da je nekomu mar zanje, sledijo tej avtoriteti.

In s koncem šolskega leta bodo prišle tudi zaslužene počitnice. Kako naj jih otroci preživijo čim bolj kakovostno? Je to tudi čas, ko se lahko končno spočijejo, naspijo in jim je lahko tudi dolgčas?

Leonida: Ja, mora jim bit dolgčas. Najstniki morajo ležati na postelji in sanjariti. Prepričana sem, da je to, da najstniki sanjarijo, del, ki preprosto sodi v to obdobje. Starši pa naj sedaj čas, ki so ga skozi leto porabili za spremljanje otrokovega šolanja in iskali metode, kako jih najbolj učinkovito prikovati pred zvezke in knjige ter spremljali njihove ocene, porabijo za zabavo z otroki. Tisti starši, ki pravijo, da se njihov otrok z njimi noče zabavati, naj najdejo načine, da se bo hotel. Najstniki se radi zabavajo!

In kako boste poletje preživeli vi? Kako poskrbita, da z otroki ostaneta povezana tudi zdaj, ko so že odrasli?

Albert: Urnik si prilagodiva, imava manj terapij in delavnic, upam, da nama uspe napisati novo knjigo. V načrtu je tudi prenovljena izdaja knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo.

Leonida: Večino časa bova preživela v Bohinju, najino skupno veselje je vrt, smo čisto samooskrbni. Sem človek obredov, rada čisto spontano pokličem otroke in se podružimo ob poletnih večerih, zakurimo ogenj in se pogovarjamo, tudi skregamo se in skupaj rešujemo probleme, ki jih prinese življenje. Konflikti so sestavni del življenja. Dober odnos ne pomeni odnosa brez konfliktov. Dober odnos je tisti, ki je pripravljen, da se konflikte rešuje. To se nikoli ne neha, to je življenje. Pomembno pa je, da smo slišani in videni.

