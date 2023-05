Nekdaj je bila nordijska hoja domena vrhunskih smučarskih tekačev, ki so to posebno vrste hoje s palicami poleti in jeseni uporabljali kot dopolnilno sredstvo vadbe za svojo pripravo na zimsko sezono, danes pa je nordijska hoja ena najpriljubljenejših aktivnosti množic po vsem svetu. Hvalnice ji navdušenci pojejo predvsem zaradi pozitivnih učinkov vadbe na vadečega, pri čemer je treba poudariti rednost in sistematičnost vadbe ter izvajanje pravilne tehnike. Ker pri nordijski hoji uporabljamo palice, s tem povečujemo število aktivnih mišic v telesu, to pa pomeni tudi več porabljene energije in dodatno krepitev mišic rok in trupa. Prav tako z aktivno uporabo palic za nordijsko hojo ohranjamo naravni vzorec hoje in si pomagamo pri prilagajanju intenzivnosti obremenitve, redna vadba pa vpliva tudi na bolj pokončno in stabilnejšo telesno držo.

»Pri pravilni izvedbi nordijske hoje je dejavno celotno telo oziroma do 90 odstotkov mišic v telesu. Med vadbo je torej aktiviranih več mišic kot pri navadni hoji,« dobrobiti nordijske hoje opiše učiteljica nordijske hoje z licenco Maja Benedičič. Pravi, da je primerna tudi za vse, ki imajo težave s sklepi, saj pravilna tehnika in uporaba palic omogočata, da so obremenitve sklepov zmanjšane tudi za do trideset odstotkov. Po besedah sogovornice je vadba nordijske hoje primerna tudi za vadeče, ki okrevajo po poškodbah, blagodejno pa vpliva tudi na ljudi, ki se zaradi pretežno sedečega dela soočajo z bolečinami v vratu. Pri vadbi s palicami so v veliki meri razbremenjeni še gležnji, kolena in kolki, razbremenitve sklepov v nogah pa zmanjšujejo tudi obremenjenost hrbtenice.

Aktivni užitki za vse generacije

Nordijska hoja je torej primerna za široko množico aktivnih športnikov, ki z njeno pomočjo vzdržujejo splošno kondicijo. Ker posnema gibanje teka na smučeh, je v pripravljalnem obdobju, ko so v ospredju dolgi nizkointenzivni aerobni treningi, tudi nadvse pomembna, že omenjena dopolnilna vadba smučarjev tekačev, biatloncev in nordijskih kombinatorcev. Seveda pa ni nordijska hoja nič manj primerna za vse druge rekreativne športnike, ki si vse leto želijo zmernega gibanja in cenijo celostno delo na sebi. Zaradi osnovnih gibalnih vzorcev je ena najbolj učinkovitih, celovitih, varnih in dostopnih telesnih aktivnosti. Vadba je izvedljiva skozi vse leto, primerna za ljudi vseh starosti in ob vsakem vremenu. Številnim predstavlja učinkovito vadbo tudi v zimskih mesecih, saj snežna podlaga za hojo s palicami ni ovira, a previdnost zaradi nevarnosti zdrsa ali zvina takrat vseeno ne sme biti odveč.

»Redna aktivnost močno poveča gibljivost, koordinacijo in energijsko porabo našega organizma ter utrdi mišice celotnega telesa. Priporočljivo je, da hodimo po čim bolj razgibanem terenu, odlična možnost so shojene poti po okoliških hribčkih in dolinah ter zmerno visokih gričih, kjer ni prometa in onesnaženega zraka,« svetuje Maja Benedičič. Svoje varovance vselej opomni, da je koordinacija gibanja pri nordijski hoji enaka kot pri navadni hoji in teku na smučeh: »Gre za diagonalno gibanje oziroma dvotaktni diagonalni korak: leva roka in desna noga naprej in nato desna roka in leva noga naprej. Pazimo, da smo nagnjeni rahlo naprej in da imamo pri vbodu palic čim bolj iztegnjene roke. Po odrivu rok mimo bokov je treba poleg rok iztegniti tudi prste, pri čemer ohranimo stik s palico samo s trakcem na ročaju.«

Več energije, kisika in učinkov na telo

Čeprav je dokazano, da enako razdaljo pri navadni hoji in hoji s palicami prehodimo v približno enakem času, učiteljica nordijske hoje poudarja, da ima hoja s palicami precej večji učinek, saj pri njej dosežemo višji srčni utrip, zato porabimo več energije in veliko bolje izrabimo kisik, ki ga vdihnemo. Pri tem ne smemo pozabiti, da koristi in užitek prinaša le pravilna izvedba nordijske hoje. »Tako kot se je priporočljivo vsake nove aktivnosti učiti pod strokovnim nadzorom, velja tudi pri učenju nordijske hoje. S pomočjo učiteljev z licenco se boste naučili pravilne tehnike in uporabe palic ter si tako prihranili poškodbe in druge neprijetnosti, ki so lahko posledica napačnih gibanj,« opozarja sogovornica.

Nordijsko hojo od običajne hoje s palicami ločijo posebej prilagojene palice, ki so podobne tistim za tek na smučeh in imajo ustrezno oblikovan ročaj, ki omogoča aktivnejše odrive z rokami, saj se morajo ti končati za bokom vadečega. Že ob začetku vadbe je treba posvetiti pozornost pravilni koordinaciji rok in nog, ki morajo biti usklajene. »Korak mora biti pri nordijski hoji daljši kot pri običajni hoji, pri tem pa prihaja tudi do sočasne nasprotne rotacije bokov in ramen. S tem se aktivirajo trebušne in hrbte mišice, saj tako gibanje ne zapostavlja nobenega dela telesa, ampak je obremenjen celotni organizem,« pojasni Maja Benedičič. Pri hoji oziroma spuščanju po klancu svetuje uporabo t. i. hoje v sedečem položaju, pri čemer se še dodatno spuščamo v kolenih in z zadnjico.

Pravilna tehnika in ustrezna dolžina palic

Za vadbo potrebujemo primerno obutev (tekaške ali pohodniške copate) in športna oblačila, ki ustrezajo vremenskim razmeram. Ključni del opreme so palice, najprimernejše so lahke karbonske, ki imajo na konicah posebne krpljice, ki jih lahko menjavamo glede na teren ali letne čase. Ustrezno višino palic določimo glede na telesno višino: palico primemo za ročaj in jo postavimo pravokotno na tla, pri čemer mora kot v komolcu znašati 90 stopinj. Lahko si pomagamo tudi z matematičnim izračunom: palice naj bodo dolge sedemdeset odstotkov telesne višine, izbiramo pa lahko tudi med dvodelnimi palicami, ki omogočajo prilagajanje dolžine glede na razgibanost terena. Pri hoji navzgor palice nekoliko skrajšamo, pri spustih pa jih podaljšamo.

Tudi zapestja so zelo pomembna, poudarja Benedičičeva, saj z njimi nadzorujemo vbod palice, sproščanje mišic rok in posredno tudi vratnih mišic: »Potem ko se z roko odrinemo, mora ta potovati mimo bokov, pri čemer na koncu odriva iztegnemo tako roko kot prste. Stik s palico ohranimo le s trakcem na ročaju, ki je značilen za palice za nordijsko hojo.« Še nekaj je: palice za nordijsko hojo so tudi koristen pripomoček pri razteznih, sprostilnih in krepilnih gimnastičnih vajah, za katere vemo, da so pika na i vsakega uspešnega treninga. Tudi po nordijski hoji, po kateri se boste vselej počutili zadovoljnejše, mirnejše in srečnejše.

*** Pazimo, da smo nagnjeni rahlo naprej in da imamo pri vbodu palic čim bolj iztegnjene roke.

V družbi štirikratne olimpijke Udeleženci Nikine nordijske hoje bodo imeli v Čatežu priložnost v živo spoznati nekdanjo vrhunsko športnico Tadejo Brankovič, biatlonko, ki se lahko pohvali s štirimi nastopi na olimpijskih igrah. Mamica dveh šolarjev je še vedno zapisana športu in je danes zaprisežena rekreativka. Svoj mir in svobodo pogosto išče tudi s pomočjo nordijske hoje, njena velika strast pa je sodelovanje z različnimi organizacijami in podjetji, s katerimi deli svoje znanje in dragocene izkušnje. Te je zaupala tudi v svoji knjižni uspešnici Peta olimpijada, ki jo bo mogoče podrobneje spoznati in kupiti tudi v Čatežu.