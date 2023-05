Na dnu istrskega polotoka je Pulj, ki velja tudi za prestolnico hrvaške Istre. Mesto je prepoznavno predvsem po rimskem amfiteatru. Ta arhitekturna mojstrovina je nekoč gostila množice, ki so prišle v mesto spremljat spopade, danes pa je dostopna za obiskovalce od vsepovsod. Poleg »obiska« zgodovine v amfiteatru potekajo koncerti največjih domačih in tujih glasbenikov ter gledališke predstave.

Pulj poleg amfiteatra ponuja še druge zgodovinske znamenitosti, denimo rimske templje, ohranjene ostanke mestnih vrat, amfiteatrskega vodovoda in veliko drugih pomembnih zgradb. Pridejo pa na jugu Istre na svoj račun tudi ljubitelji aktivnosti na prostem. Na voljo so jadranje, potapljanje in kajtanje, sprehodi in kolesarjenje po slikovitih poteh, med katerimi velja posebej omeniti rt Kamenjak.

Poreč – mesto kulture, kulinarike in zabave

Čudovito obmorsko mesto Poreč na zahodni obali Istre je znano predvsem po bogati zgodovini, arhitekturi in prelepem okolju. Navdušuje predvsem s svojim starodavnim centrom, uvrščenim na seznam Unescove svetovne dediščine. Očarljive, s kamnom tlakovane ulice, ki jih obdajajo zgodovinske stavbe, nas popeljejo nazaj v čas starih Rimljanov. Evfrazijeva bazilika, čudovita cerkev iz šestega stoletja, ki se ponaša z impresivnimi mozaiki, pa pri vsakem obiskovalcu pusti globoko spoštovanje do zgodovine, umetnosti in kulture.

Kristalno čisto morje v Poreč vsako leto pritegne tako družine z otroki kot ljubitelje vodnih in ostalih športov. Mesto je znano tudi po organizaciji različnih športnih dogodkov, kot so maratoni, triatlonska tekmovanja in nogometni turnirji.

Poleg tega je tudi odlično izhodišče za raziskovanje naravnih lepot preostale Istre, saj sta v bližini tako nacionalni park Brioni kot slikoviti Rovinj, znan po svojem čudovitem pristanišču in očarljivem srednjeveškem vzdušju.

Plaže za umiritev, kolesarjenje za adrenalin

Na drugi strani Istre, v Kvarnerju, pa je eden bolj priljubljenih ciljev otok Rab in na njem Lopar. Plaže obkrožajo kraj, najbolj znana med njimi pa je zagotovo Rajska plaža, ki slovi po svoji izjemni lepoti.

Če ste bolj nemirnega duha in ne želite vseh dni preležati na plažah, Lopar ponuja tudi aktivni oddih. Prav letos so obogatili ponudbo na prostem z označenimi kolesarskimi potmi, zunanjo fitneško opremo, geoparkom in potmi po arheoloških sledeh Raba. Poleg tega se v Loparju vsako leto zvrstijo številni kulturno-zabavni dogodki, ki turistom prenašajo del kulture in običajev Raba in Hrvaške. Eden bolj obiskanih dogodkov, na katerem domačini predstavljajo stare običaje in obrti Loparja ter celotnega otoka Raba, je tako avgustovska Loparska noč. Med privlačnejšimi dogodki je tudi Festival peščenih skulptur. Ta traja štiri dni v juniju, posvečen pa je glavni znamenitosti Loparja, plažam.