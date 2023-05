Jezero Jasna, ki leži na poti od Kranjske Gore proti prelazu Vršič, je v zadnjih letih ponovno zaživelo s turistično ponudbo in postalo zaželena izletniška točka, bodisi za tiste, ki se tu le ustavijo na svoji poti proti Primorski ali druge, ki tja pridejo za ves dan. Drznejši si v poletnih dneh privoščijo tudi kopanje v zgornjem jezeru, tu je skakalni stolp, ki ga bodo letos na novo postavili, in urejena Kneippova pot, nekateri pa po jezerih zaveslajo s supom ali kajakom.

Od Jasne vodi tudi prijetna pohodniška pot v Krnico, za ljubitelje gora pa kar nekaj vzponov na bližnje vršace. Kraj je dostopen peš, z avtom, avtodomom ali kolesom, na sploh pa so v okolici Kranjske Gore kolesarske poti dobro urejene in take narave, da so primerne tudi za družine ali kolesarje z manj kondicije.

Številni kolesarji svojo pot tako začnejo že v Mojstrani, od koder poti vodijo v več smeri: proti slapu Peričnik in naprej po dolini Vrat, v sosednjo dolino Krma ali v Radovno, od koder se lahko naprej spustimo do manjšega jezerca Kreda, ki poleti prav tako ponuja možnost osvežitve. Od tod naprej pot vodi proti Gorjam in Bledu, lahko pa se vrnemo na izhodiščno točko v Mojstrano, kjer je možnost obiska Planinskega muzeja in Olimpijske vasi.

Lahko pa se iz Mojstrane s kolesom odpeljemo proti Kranjski Gori, pot je urejena po trasi nekdanje železnice, ki je povezovala Rateče z Jesenicami in nas bo peljala mimo kraja Belca do Gozda - Martuljka, kjer prečkamo most, ki za kolesarje teče vzporedno z glavno cesto, od tod pa se nam odpre pogled na markantno gorovje Špikova skupina, pod katero so tudi manj zahtevne pohodniške poti do Martuljških slapov. Ko prispemo do Kranjske Gore, se lahko odločimo za omenjeno smer proti Jasni ali pa kolesarjenje nadaljujemo v smeri Italije.

V tem primeru sledimo oznakam in hitro smo že pod vznožjem smučarske proge, kjer potekajo tekme svetovnega pokala, nasproti nje leži vas Podkoren, za njo pa prelaz in mejni prehod z Avstrijo Korensko sedlo. Še malo naprej se lahko ustavimo za ogled Naravnega rezervata Zelenci, kjer ponovno na plano pokuka Sava Dolinka. Našo pot nadaljujemo do križišča, kjer se levo odcepi cesta za Planico, kamor bi prišli po lažjem vzponu, in naprej v dolino Tamar ali pa desno v vas Rateče. Nad njo se vzpenja hrib Tromeja, kjer vsako prvo nedeljo septembra tradicionalno poteka srečanje treh dežel. Pot lahko nadaljujemo do Belopeških jezer (italijansko Laghi di Fusine), ki ju imenujejo tudi Mangartska, saj ležita v Mangartski dolini, ki jo na jugu omejuje mogočni Mangart. V jezerih se zaradi nizkih temperatur vode kopa le redko kdo, turisti pa sem prihajajo na ogled, piknik ali poležavanje na travi. Če bi ob povratku namesto desno proti Sloveniji zavili po kolesarski poti levo, bi prispeli naprej v Trbiž, nekoč priljubljen kraj za nakupovanje, od tam naprej pa po nekaj kilometrih ob vznožje Svetih Višarij, priljubljene romarske in smučarske točke, ki v prihodnjih dneh gosti tudi zaključek ene od etap Dirke po Italiji.