Ste kdaj pomislili, da bi se za nekaj dni podali v hrvaško Zagorje? Tam lahko med drugim obiščete Muzej krapinskega neandertalca, kjer vam bodo predvajali tudi zanimiv film, pravzaprav sprehod skozi nastanek življenja; od velikega poka do evolucije človeka. Vključuje tudi krapinske fosile in podroben razvoj krapinskega neandertalca ter njegovega načina življenja. Po mnenju mnogih enkratna izkušnja!

V Gornji Stubici velja obiskati Muzej kmečkih uporov. Posvečen je predvsem velikemu kmečkemu uporu iz leta 1573, vključuje pa tudi razstavo o življenju plemičev in kmetov ter predmete kulturne, zgodovinske in umetniške dediščine hrvaškega Zagorja iz baročnega gradu družine Oršić. Ljubitelji starih avtomobilov bodo navdušeni nad muzejem starodobnih avtomobilov Presečki v Krapini. Tam si je mogoče ogledati številne čudovite primerke avtomobilov in motorjev predvsem iz 50., 60. in 70. let 20. stoletja.

Hrvaško Zagorje sicer navdušuje tudi s pestro kulinarično ponudbo, domačini pa znajo lokalno zgodovino in tradicijo preplesti s skrivnostnimi legendami.

Podobno velja za Slavonijo in Srem, kjer iz roda v rod prenašajo znanje pletenja volnenih puloverjev, plaščev in nogavic iz valjane volne, izdelavo plaščev, izdelkov iz kožuhovine, krzna in šokačkih klobukov. Na enak način se prenašajo pesmi ob zvokih tamburic in drugih tradicionalnih instrumentov.

In kjer se veliko igra in poje, se vselej tudi dobro pije in dobro je. Pokrajina je na daleč poznana po izvrstnih vinih, kuhinja je – poleg domače rdeče mlete paprike – začinjena s tokom zgodovine, viharnim življenjem domačinov ter priseljencev, vplivi osvajalcev in sosedov. V znak značilne slavonske gostoljubnosti vas bodo pričakali s pečenim odojkom, trganci s skuto in ocvirki, domačim kruhom, kulenom in drugimi mesninami ter s številnimi vrstami sira. Rade zadišijo tudi specialitete iz kotla, kot sta ribji paprikaš in čobanac, na pretek je specialitet iz sladkovodnih rib. Ste že pokusili iloški čevap? Jed ni podobna čevapčičem, kakršnih smo vajeni, ampak gre za popečene rezine svinjine v zelenjavni omaki, poleg pa postrežejo praženi krompir. Tu so še obare, pite in najrazličnejše slano in sladko pecivo … Morda vas skrbi, kako bi vse to sploh zmogli pokusiti, ampak domačini vam bodo radi dokazali, da k boljšemu teku pomaga domače slivovo žganje, med obroki pa seveda odlična vina.

O bogastvu tradicije Vukovarsko-sremske županije se lahko prepričate tudi v kraju Otok blizu Vinkovcev. Tam imajo namreč suvaro, mlin na konjski pogon iz 19. stoletja, spomenik najvišje kulturne vrednosti in edini ohranjen tovrstni objekt na Hrvaškem ter v jugovzhodni Evropi!

Slavonci od nekdaj zelo spoštujejo vsakega gosta. V preteklosti je imela vsaka hiša, ne glede na to, ali je bila revna ali bogata, posebno sobo za goste. Zanje so vedno hranili najboljšo posodo, najkakovostnejše meso in živila, kot so jajca ter kajmak.

Ob vsem tem pa podobe veličastne narave, neskončnih polj na rodovitnih ravnicah, mogočnih rek, vinorodnih gričev …