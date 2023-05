Želite dejavno preživeti počitnice v nedotaknjeni naravi? V Narodnem parku Krka vam bo to zagotovo uspelo. Med največjimi biseri tega območja so čudoviti slapovi ter zanimive pohodniške in kolesarske poti različnih zahtevnosti, tako da lahko vsak, od rekreativcev do profesionalnih športnikov, najde kaj zase. Ponujajo nepozabno doživetje za vse ljubitelje narave. Ogledate si lahko jamo Šuplja stina, ostanke srednjeveške trdnjave Kamičak, otok Visovac in jamo Oziđana pećina s številnimi arheološkimi ostanki. Morda se podate do razgledne točke Rogovo ali si ogledate sotočje Krke in Čikole ter naravni fenomen, jezerski izvir​ Torak. Blizu je Ključica, najbolj ohranjena srednjeveška trdnjava v Narodnem parku Krka.​ Ste že slišali za vojaško taborišče Burnum na kraju, kjer so se v rimskih časih križale najpomembnejše poti? Le nekaj sto metrov stran naletite na Manojlovački slap, tretji najvišji in po mnenju mnogih najlepši slap reke Krke.

Vas bolj mikajo okusne počitnice ob kristalno čistem morju? Potem se splača obiskati priljubljeno turistično mestece Tučepi v osrčju Makarske riviere ob vznožju gore Biokovo. Tam imajo najdaljšo plažo na Makarski rivieri; dolga je skoraj štiri kilometre in slovi kot ena najlepših na Jadranu. Tučepi (v starem ilirskem jeziku to pomeni »vas pri izviru«) so poznani tudi po starih nasadih oljk, vinogradih, kulinaričnih specialitetah in prekrasnem razgledu. Vse to velja izkoristiti in si morda pri domačinih priskrbeti domače oljčno olje, vino in številne druge dobrote. Ali si jih privoščiti v številnih odličnih restavracijah.

Eno najbolj priljubljenih dalmatinskih letovišč je Baška Voda. Za priljubljenost se lahko zahvali predvsem svojemu geografskemu položaju in naravnim značilnostim, kot so zdrava mešanica čistega morskega in gorskega zraka, kristalno čisto in toplo morje, dolge bele prodnate plaže, blago sredozemsko podnebje in dobro ohranjena narava. V občini Baška Voda je deset lokacij, na katerih so snemali filme in serije. Posebno zanimivi sta lokaciji iz serije Igra prestolov. Uživate lahko na šestih kilometrih biserno belih prodnatih plaž v zavetju dišečih borovcev; plaže Baške Vode, ki jih obliva bistro in toplo morje, je Daily Mail uvrstil med deset najprivlačnejših v Sredozemlju. Poleg tega je plaža Nikolina vselej v vrhu izbora najboljših plaž na Hrvaškem.

Eden od biserov Makarske riviere​ so Brela. Njihov kamniti simbol je skala v morju, obrasla z borovci. Najdete jo ob plaži Punta Rata, ki velja za eno najlepših plaž na Jadranu. Ste vedeli, da je promenada ob morju v Brelih dolga skoraj sedem kilometrov? Poleg uživanja na čudovitih plažah in v kristalno čistem morju se lahko v Brelih podate tudi na planinski pohod na Biokovo ali kolesarjenje. Restavracije in konobe v Brelih so izjemne. V njih lahko uživate v zdravi kuhinji na osnovi oljčnega olja, rib in sveže zelenjave. Ali pa se preprosto sprostite s koktajlom ob šumenju morja …

V zadrski regiji se prebudijo vsi vaši čuti. Na vsakem koraku boste našli neverjetno naravo. Od veličastnega gorovja Velebit do največjega naravnega Vranskega jezera, kakšnih sto otokov, čudovitih rek in neverjetnih kanjonov – vse na enem mestu. V osrčju regije je Zadar, mesto izjemne zgodovine in impresivne kulturnozgodovinske dediščine.

Sali so malo ribiško mesto na Dugem otoku, kjer gojijo dolgoletno tradicijo Saljskih užanc, ki jih priredijo konec tedna pred 15. avgustom. Poznane so tudi po »tovarećoj mužici« (oslovski godbi), saljski kulturni dediščini, ki vsako leto nastopa ob spremljavi saljskih narodnih noš na odprtju prireditve in tudi v preostalem delu programa. Dugi otok tudi sicer ponuja bogato kulturno dediščino in zgodovino. Številne arheološke najdbe pričajo o ostankih ilirskih naselbin. Skozi vse leto so organizirane različne športne prireditve, na voljo so pohodniške poti, urejene poti med zdravilnimi rastlinami in urejeno plezališče. Na Dugem otoku deluje tudi več potapljaških šol, ki so na voljo vsem, ki se želijo poglobiti v skrivnostne morske globine. Otok je znan po osupljivih pečinah naravnega parka Telašćica ter mirnih zalivih in peščenih plažah, kjer lahko uživate v čudoviti nedotaknjeni naravi in čistoči morja.

*** V Tučepih imajo najdaljšo plažo na Makarski rivieri; dolga je skoraj štiri kilometre in slovi kot ena najlepših na Jadranu.

*** V občini Baška Voda je deset lokacij, na katerih so snemali filme in serije. Posebno zanimivi sta lokaciji iz serije Igra prestolov.